“Milano cara e insicura”. Alessandra Facchinetti inchioda Sala

Violenza, rapine, aggressioni, molestie: un triste menù pressochè quotidiano per Milano e i suoi residenti. Nonostante ciò, per la sinistra il problema sono i social e chi denuncia gli scippi, mentre la priorità del sindaco Beppe Sala è legata al mondo arcobaleno. L’ultima a inchiodare la malagestione della città è stata Alessandra Facchinetti, professione stilista con un passato tra Prada, Gucci e Valentino, nonché figlia di Roby dei Pooh. Il suo giudizio è a dir poco tranchant: oltre a essere cara, Milano è insicura.

Alessandra Facchinetti inchioda Sala

Intervistata dal Corriere della Sera, Alessandra Facchinetti ha spiegato di non sentirsi più sicura come prima: “Quando esco di casa sto attenta alla borsa, d’istinto mi guardo le spalle”. Di giorno come di notte, a prescindere dalla zona, regna il caos: “Quando sono fuori dal centro? Ma no, soprattutto in centro. La scorsa settimana a un mio amico è stato puntato il coltellino. Via Sant’Andrea, pausa pranzo”. Una riprova, l'ennesima, del fallimento di Sala.

L’ennesima testimonianza di una situazione sempre più difficile da gestire per i cittadini, alle prese con un’amministrazione che non sembra preoccupata dalla crescita esponenziale di casi critici. Ma il dossier sicurezza non è l’unico a preoccupare, Alessandra Facchinetti ha posto l’accento anche sui prezzi fuori controllo: “La città così cara non è un incentivo per i giovani, non si trasferiscono o se ne vanno. Io stessa per trovare collaboratori (ora ne ho quattro) devo puntare su chi è vicino: per quelli che vengono da fuori (non intendo l’estero ma anche solo fuori Lombardia) i costi sono un ostacolo enorme" . Il risultato è una sconfitta per tutti, ha rimarcato la designer : "Finiscono col dire “no, grazie” o a condividere case in situazioni anche complicate”.

Lo choc per la rapina