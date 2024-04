29 anni e 6 figli. La borseggiatrice seriale condannata a 20 anni, ma è incinta

È stata finalmente fermata la 29enne Patrizia Hamidovic, borseggiatrice seriale ben nota a Milano per i suoi colpi. La donna, seppur molto giovane, ha già una pena di ben 20 anni da scontare dietro le sbarre. Tutti frutto dei crimini comessi negli ultimi anni, che comprendono furti, rapine e scippi ai danni di cittadini e turisti. Hamidovic è stata a lungo inarrestabile. Il suo primo reato risale all'ormai lontano 2015 e da allora non si è più fermata.

L'arresto

Patrizia Hamidovic è stata catturata due giorni fa, quando gli agenti della polizia l'hanno individuata nel corso di un controllo nel quartiere della Barona. Subito dopo essere stata ammanettata, la 29enne ha giocato la solita carta, affermando di essere incinta, per la precisione al secondo mese di gravidanza. Gli agenti hanno quindi provveduto ad accompagnarla per un controllo alla clinica Mangiagalli. Dopo, però, la donna è stata scortata dietro le sbarre del carcere San Vittore di Milano. Con una pena di 20 anni e un mese da scontare, Hamidovic dovrebbe finire di scontarla il 18 novembre 2043. Andrà realmente così?

Secondo quanto riferito da Il Giorno, la 29enne è stata catturata lo scorso giovedì mattina, durante un controllo. Vedendo sopraggiungere gli agenti della questura, la borseggiatrice ha cercato di nascondere il viso, ma i suoi movimenti sospetti hanno destato l'attenzione dei poliziotti, che l'hanno fermata. Su di lei pendeva un ordine di arresto risalente al 7 giugno 2023. Una volta portata in carcere, la donna ha deciso di non dare comunicazione del suo arresto alla famiglia, né al suo consolato, ma ha insistito col dire di essere incinta.

Chi è Patrizia Hamidovic

Il suo primo colpo risale al 2015, cosa che le ha fatto guadagnare la nomea di borseggiatrice seriale. Nel gennaio del 2020, insieme alla compagna Fadila Hamidovic, venne denunciata ai carabinieri della stazione di Rogoredo per un colpo commesso a bordo del filobus 91. La donna possiede ben 16 nomi differenti, usati per confondere le autorità. Alle sue spalle ha una lunga lista di precedenti. Per tutto questo tempo è riuscita a evitare il carcere anche grazie alle sue gravidanze. Nel 2020, ad esempio, era incinta di 13 settimane e madre di 5 figli.

Patrizia Hamidovic è anche un nome associato all'indagine che vide condannare due investigatori dell'Antiborseggio, Cosimo Tropeano e Donato Melella, accusati di costretto alcune borseggiatri a dividere con loro il guadagno dell'attività criminale, minacciandole di portare via loro i figli.