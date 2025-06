Milano, chiudono due fermate della metro per lavori: cosa sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono partiti gli interventi sulla linea M2 della metropolitana: fino al 18 luglio i convogli rallenteranno nel tratto tra Cimiano e Cascina Gobba, dove sono in corso i lavori per l’installazione delle barriere fonoassorbenti a protezione delle abitazioni vicine ai binari.

Chiusa Cimiano

A partire dal 7 giugno e fino al 13 settembre, i treni della linea M2 non effettueranno la fermata a Cimiano. Lo stop è legato ai lavori per la costruzione di un nuovo ascensore, che renderà la stazione più accessibile.

Stop ai treni tra Cadorna e Garibaldi

Proseguono gli interventi sulla linea M2, con operai impegnati anche nella tratta centrale per lavori di rinnovo dell’infrastruttura. Dal 19 luglio al 7 settembre, la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi. Di conseguenza, resteranno chiuse anche le fermate di Moscova e Lanza. Per ridurre i disagi, la rete di bus e tram sarà riorganizzata con servizi sostitutivi.

Accessibilità

Ancora assenti gli ascensori in alcune stazioni della M3. Nel frattempo, proseguono anche gli interventi per migliorare l’accessibilità nelle stazioni della linea M3. Attualmente, diverse fermate risultano ancora prive di ascensori. L’elenco delle stazioni interessate è in aggiornamento e rientra nel piano di ammodernamento progressivo della rete.

• Sondrio: 3 nuovi ascensori sono pronti. Entreranno in servizio non appena arriveranno le autorizzazioni

• Porta Romana: 2 nuovi ascensori sono pronti. Di nuovo, si attendono le autorizzazioni

• Porto di Mare: gli ascensori sono fuori servizio fino a fine giugno

• Rogoredo: gli ascensori sono fuori servizio fino a fine agosto

• Montenapoleone: gli ascensori sono fuori servizio fino a fine settembre

• Missori: gli ascensori sono fuori servizio fino a fine ottobre

A partire dal 10 giugno anche gli ascensori di Centrale saranno inutilizzabili fino a ottobre: Atm sta sostituendo gli impianti.

I lavori sul passante ferroviario

La rete del Passante ferroviario sarà coinvolta da importanti lavori durante l’estate.

Dal 28 luglio al 24 agosto, le linee suburbane S1, S5 e S6 saranno sospese nel tratto milanese, a causa di interventi sui binari previsti da Rete Ferroviaria Italiana tra le stazioni di Certosa e Rogoredo. Successivamente, fino al 20 settembre, i treni dovranno comunque procedere a velocità ridotta lungo la tratta. Tutti i dettagli e la mappa dei cantieri sono disponibili sul sito di Trenord.