Christmas Village di Walt Disney: a Milano va in scena un'immersione nelle fiabe

In piazza Tre Torri, negli spazi del centro commerciale CityLife, già dal 7 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 si può visitare il Villaggio di Natale di Walt Disney, per tutta la famiglia, dove adulti e bambini possono vivere la magia del Natale, ritrovare i personaggi più amati, della Disney, Pixar, Marvel e Star Wars e condividere momenti di gioia e fantasia. Tutto completamente gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività; aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 (con 6 turni) e una pausa dalle 13.30 alle 14.30. Il 24 e 31 dicembre il villaggio è aperto dalle 10.30 alle 15.00 (con 3 turni), il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2023 solo dalle 14.30 alle 20.30 (con 4 turni).

L’intero villaggio occupa un’area di quasi cinquecento metri quadrati, l’energia che lo alimenta proviene interamente da fonti rinnovabili, così come per tutta l’area di CityLife Shopping District. Si sviluppa su cinque aree tematiche, quattro delle quali, ciascuna ispirata ad uno dei mondi Disney, con laboratori dedicati ai bambini, per vivere momenti indimenticabili insieme ai personaggi Disney più amati. La quinta area, posizionata al centro, è dedicata all’associazione "Make A Wish Italia", partner di beneficenza di Disney, una Onlus impegnata da oltre quarant’anni ad esaudire i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, che, per l’occasione, offre a tutti i sostenitori una pallina di natale contenente semi da piantare e coltivare con cura e amore.

Nello specifico le quattro aree sono: l’Area Disney, con laboratori per i più piccoli, per disegnare, colorare e decorare su cartoncini da portarsi poi a casa, ma anche, nella sezione Craft Lab, comporre delle palline di Natale ispirate a Topolino e Minnie, oppure ritagliare dei fiocchi di neve da appendere al proprio albero di Natale; si possono anche creare delle Boules de Neige per far cadere soffici fiocchi di neve sui personaggi Disney. L’Area Pixar, dove vivere una esperienza immersiva, una realtà virtuale per scoprire le sensazioni degli astronauti in orbita e passeggiare sulla luna, mentre un video spiega le costellazioni e i pianeti; la parte ludica è ispirata al celebre ranger spaziale Buzz Lightyear, protagonista dell’ultimo film Disney e Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz. Si può vivere anche il momento terrificante della comparsa della porta che, come nel film Monster&Co, permette ai mostri di entrare nelle camere da letto dei bambini e spaventarli. Niente può fermare i piccoli che concludono la visita con la foto insieme a Mike Wazowski e Sullivan.

Si continua nell’Area Marvel, dove ci sono veri e propri robot creati con materiali da riciclo come lattine e cd usati, per spiegare ai bambini come sia importante il rapporto tra scienza ed ecologia e che anche la tecnologia deve rispettare l’equilibrio del nostro pianeta. Inoltre tutti gli amanti dei social possono scattare una foto panoramica a 360° in compagnia degli Avengers, mentre i più piccoli si divertono a colorare il proprio super eroe preferito. La quarta è l’Area Star Wars che ci abbaglia con l’energia dei fulmini, sfere al plasma e cristalli colorati per imparare in modo semplice e divertente. I bimbi potranno anche usare le spade laser per allenarsi e per imparare le mosse base di difesa, guidati da un istruttore, così come avviene nella Jedi Academy.

La Boule De Neige Disney

Nell’area centrale troviamo anche “L’Albero dei Desideri”, illuminato da un sistema Led a basso consumo, uno dei 19 abeti del “Natale degli Alberi 2022”, alto circa 10 metri, realizzato in materiale sintetico per ridurne l’impatto ambientale, da addobbare con le decorazioni realizzate nei laboratori e i propri desideri. Un albero che ha origini religiose ed è diffuso in tutto il mondo: nelle Isole Britanniche dove i fedeli inseriscono monete nel tronco per riceverne protezione, in Gran Bretagna e in Irlanda dove ai rami vengono legati pezzi di stoffa e sorgono vicino ai pozzi di acqua miracolosa nei percorsi di pellegrinaggio. Sono presenti anche nel Tibet e in America, famosi i Ficus di Hong Kong che ricevono i desideri scritti con un bastoncino di legno bruciato; in Belgio diventano gli alberi dei chiodi o degli stracci per la guarigione da malattie. Si arriva così all’albero di Natale che è invece un simbolo pagano, un albero che riceve in offerta le decorazioni. Dobbiamo al Principe Alberto e alla Regina Vittoria, nel secolo XIX, la diffusione dell’albero di Natale e l’usanza di decorare un ramo sempreverde. Sul finire nel Novecento diventa attore di vere e proprie installazioni, come quella di Yōko Ono nel giardino delle sculture del Museum of Modern Art di New York, un albero dove i visitatori appendono cartoncini con desideri, poesie, disegni.

Il percorso termina con la possibilità di poter scattare una foto ricordo, esclusivamente a tema natalizio, all’interno della Boule De Neige Disney, una palla di neve nella quale si può entrare.

Il Villaggio delle Meraviglie

Questa iniziativa del Christmas Village della Walt Disney Company aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano “Il Natale degli Alberi” che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse zone della città.

Aperto tutte le feste, con chiusura l’8 gennaio 2023 troviamo anche un altro villaggio, quello delle Meraviglie 2022, nei Giardini Pubblici Indro Montanelli, con il Mercatino degli Elfi, la giostra Fiocco di Neve, l’albero di Natale, una grande pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale, che la tradizione vuole nel villaggio di Korvatunturi, in Lapponia, il personaggio senz’altro più amato e che senza di lui non può esistere il Villaggio delle Meraviglie. Nato negli Stati Uniti d’America nel XVII secolo, proprio come noi lo immaginiamo, con barba bianca, abito rosso e un sacco colmo di doni, sfreccia nel cielo su una slitta trainata da renne volanti. Personaggio che ben presto divenne famoso in tutto il mondo, anche se in Europa, le leggende cristiane si rifanno a San Nicola, storico vescovo di Myra del IV secolo, diventato santo, che distribuisce regali ai bambini poveri; la festa in suo onore si fa cadere il 25 dicembre, diventando così “Natale”.