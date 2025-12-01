MIlano Cortina, i colori dei Giochi sulle vetrine dei negozi

Le vetrine dei negozi si colorano di Milano Cortina 2026 e accolgono lo spirito, le sfide e le grandi emozioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali creando un’atmosfera coinvolgente diffusa nelle vie e nei quartieri. Iniziativa aperta a tutti gli associati di Confcommercio sia a Milano che a Lodi, Monza e Brianza, con alcune eccezioni merceologiche legate a sponsorizzazioni e partnership di Fondazione Milano Cortina 2026.

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno infatti siglato una partnership che consente agli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, di essere protagonisti e dare il loro contributo al grande evento sportivo internazionale esponendo nella propria vetrina, fino alla conclusione delle Paralimpiadi, il 15 marzo 2026, una vetrofania dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici con i loghi di Fan26, la community digitale ufficiale di Milano Cortina 2026, e di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La vetrofania è stata realizzata appositamente da Fondazione Milano Cortina 2026 per gli associati di Confcommercio e riporta un QR code che rimanda alla piattaforma Fan26 consentendo così di seguire e avvicinare in modo interattivo e coinvolgente cittadini, turisti e appassionati del grande evento sportivo che sarà inaugurato il 6 febbraio 2026 con la cerimonia allo stadio Meazza. Fan26 è infatti la community digitale ufficiale dei Giochi pensata per offrire aggiornamenti, contenuti esclusivi, curiosità e opportunità agli appassionati, ai tifosi dei campioni e degli sport invernali che possono seguire il e condividere le proprie storie con la community.

Per ottenere ed esporre la vetrofania, le attività commerciali interessate dovranno firmare un accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 che fornirà loro le linee guide alle quali attenersi. L’iniziativa, la prima del genere in Italia, si inserisce in un momento simbolico, a due mesi dall’apertura dei Giochi, con la città sempre più coinvolta nell’evento che la vede protagonista, fra la vivacità dello shopping natalizio e l’aspettativa degli esercizi commerciali sulle ricadute economiche dei Giochi Invernali anche nel lungo periodo in termini di arrivi turistici italiani e stranieri grazie agli eventi fra sport, cultura, intrattenimento e qualità dell’ospitalità, come è emerso dai dati di un sondaggio promosso da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (dati elaborati dal Centro Studi).

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Fondazione Milano Cortina 2026 esprimono grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dopo un lavoro intenso portato a termine con entusiasmo e invitano tutti i territori Olimpici, e non solo, a seguirli nell’iniziativa.

“Questa collaborazione ha un valore strategico per Fondazione Milano Cortina 2026: significa unire le energie di un grande evento internazionale con la forza e la capillarità del tessuto commerciale dei territori - sottolinea Nevio Devidé, Chief revenue officer della Fondazione -. Questa sinergia ci consente di diffondere lo spirito Olimpico e Paralimpico in modo autentico e quotidiano, trasformando le vetrine in un canale di partecipazione e di racconto condiviso. È un modello virtuoso di partnership che rafforza il legame tra istituzioni, imprese e cittadini, e che contribuirà a lasciare un’eredità concreta e duratura oltre i Giochi. Ed è anche un’anteprima a livello mondiale che può fare da apripista per i territori che ospiteranno in futuro i Giochi olimpici”.

“L’accordo conferma l’impegno condiviso per rendere l’evento Olimpico e Paralimpico realmente diffuso e partecipato, capace di coinvolgere l’intero territorio. Il terziario milanese, lodigiano e brianzolo, che Confcommercio rappresenta, crede profondamente nel valore di questo appuntamento e nella sua legacy di lungo periodo. Un’eredità fatta di attrattività, nuove opportunità, rafforzamento della reputazione internazionale e crescita sostenibile del territorio - aggiunge Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Milano si pone come front man ed evidenzia la sua capacità di confrontarsi anche con le capitali e le grandi città europee. Lavorare insieme significa mettere a sistema competenze e visione per consolidare il ruolo di tutto il territorio come sistema aperto, dinamico e pronto ad accogliere le sfide globali, trasformandole in benefici duraturi per tutta la comunità. Auspichiamo che tante nostre rappresentanze italiane seguano questa iniziativa perché tutto il Paese possa conoscere cosa sono e qual è l’importanza dei Giochi”.

Barbieri ha anche annunciato anche il coinvolgimento delle edicole nell’iniziativa che offriranno al pubblico informazioni e spillette dedicate ai Giochi invernali allargando così in modo ancora più capillare la rete dei contatti.