Milano fuori controllo: ragazzo spara in strada. Il video choc

Sempre peggio. Violenze, spaccio, scippi, bivacchi e borseggi non bastavano: a Milano, purtroppo, si è andati oltre. In un video circolato dapprima delle chat e diffuso sui social dall'europarlamentare e consigliere comunale Silvia Sardone, ecco mostrato l'ulteriore e pericoloso passo verso il baratro. Nel filmato in questione si vede un giovane che, all'esterno di un esercizio commerciale in via Padova, estrae una pistola e spara alcuni colpi in aria. Scene che mai avremmo pensato di vedere in una città da tempo sotto i riflettori proprio per le continue segnalazioni da parte di chi lamenta una vera e propria emergenza sicurezza.

Del resto, non si può certo considerare sicura una metropoli in cui c'è chi si aggira con delle armi e le utilizza in mezzo alla strada come se fossimo in un videogioco. "Da giorni girano video, ripresi dai residenti di Via Padova, di nordafricani che di sera e notte spacciano, bevono e addirittura si mettono a sparare in aria. I cittadini della zona sono allarmati e hanno chiamato più volte le forze dell'ordine. Addirittura, secondo la testimonianza dei residenti, una volante della polizia è stata presa a bottigliate. Ormai questa periferia è da anni abbandonata: altro che 'Via Padova è il meglio di Milano', come diceva la sinistra in un famoso slogan", ha denunciato in una nota la leghista Sardone.

Secondo le denunce dei residenti, gli episodi di insicurezza non sarebbero nuovi in quella zona. "Spaccio, criminalità, degrado, bivacchi sono una costante. È una periferia multietnica che sembra sempre di più un ghetto e dove i delinquenti stranieri si sentono padroni", ha commentato ancora Sardone, chiamando poi in causa il sindaco Beppe Sala. "Proprio ieri - ha contestato l'euruodeputata leghista - ha parlato di periferie dicendo che 'lui le conosce': in realtà il suo disinteresse è sotto gli occhi di tutti". E ancora: "Una zona che chiede sicurezza e attenzione riceve in risposta il nulla assoluto dall'amministrazione comunale. Anzi un progetto è in arrivo: una moschea esattamente ciò di cui questo quartiere non aveva bisogno".

Ormai negare che nel capoluogo lombardo ci sia un allarme insicurezza è davvero difficile. Anzi, impossibile: nella notte notte tra venerdì 10 e sabato 11 scorso, ad esempio, una 19enne era stata molestata e abusata da circa dieci uomini fuori dalla discoteca Alcatraz.

A questo episodio vanno poi aggiunti quelli denunciati dopo la notte di Capodanno, durante la quale si sarebbero verificate molestie di gruppo ai danni di alcune ragazze. Sull'accaduto sono in corso le opportune indagini, scattate dopo le denunce choc delle presunte vittime.