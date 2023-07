Due anziane violentate mentre erano ricoverate: l'orrore dell'infermiere peruviano

Anziane abusate sessualmente in una struttura sanitaria di Milano: a finire in manette un operatore socio sanitario nato in Italia ma originario del Perù. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale del capoluogo meneghino, e il timore è che le vittime dell'uomo possano essere ancora di più.

I fatti contestati

La denuncia per abusi sessuali risale a circa due mesi fa, quando le due anziane hanno raccontato cosa era loro accaduto. Entrambe, rispettivamente di 82 e 83 anni, si trovavano ricoverate presso il polo riabilitativo dell'Asst Gaetano Pini-Cto dopo aver subito un intervento chirurgico.

L'oss, di origini peruviane ma residente nella provincia di Bergamo, era incaricato di provvedere all'igene personale delle due signore e proprio in quelle circostanze, avendo accesso al corpo delle vittime, avrebbe commesso le violenze nei loro confronti.

Secondo quanto riferito dalle anziane, gli abusi avvenivano nella doccia, oppure durante le procedure di igiene personale. L'operatore sanitario approfittava di quelle occasioni per molestarle sessualmente. I fatti contestati, fanno sapere gli inquirenti, sono avvenuti nell'arco di poche settimane, durante il ricovero delle pazienti, ossia fra la fine del mese di febbraio e l'inizio di marzo.

A denunciare per prima, proprio a inzio marzo, è stata la famiglia dell'83enne, seguita poi dai familiari dell'82enne. Simili i racconti delle due donne: invece di prendersi cura di loro, l'oss non esitava a palpeggiarle nelle parti intime. Da qui sono scattate le indagini da parte del Nucleo tutela donne minori della polizia locale, coordinato dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro.

L'arresto

L'arresto, secondo quanto riportato da Il Giorno, si è verificato questa mattina, quando i poliziotti hanno fermato l'operatore socio sanitario proprio sul posto di lavoro. I racconti delle due anziane, a cui è seguito il riconoscimento via foto del presunto responsabile, hanno portato il gip di Milano Giulio Fanales a emanare un provvedimento di custodia cautelare in carcere.