Milano, perde l'equilibrio mentre sale sul marciapiede e sbatte la testa: grave un anziano

Un incidente gravissimo quello avvenuto a Buccinasco (Milano), dove un uomo di 82 anni è caduto per strada, sbattendo la testa. L'impatto è stato purtroppo molto violento, e ora l'anziano versa in gravi condizioni in ospedale.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, domenica 3 dicembre, intorno alle ore 18.00. L'82enne stava transitando in via Andrea Mantegna, a Buccinasco (Comune appartenente alla città metropolitana di Milano), quando si è verificata la rovinosa caduta. Non è ancora chiaro che cosa sia successo. A quanto pare l'uomo stava cercando di salire sul marciapiede quando ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro, sbattendo la testa contro il suolo con incredibile violenza. Si è trattato di un urto considerevole, tanto che è stato subito chiara la complessità della situazione.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di chi si è ritrovato ad assistere. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118, che hanno trovato l'uomo a terra ed hanno subito compreso quanto il caso fosse grave. In via Mantegna si sono presentate sia un'ambulanza del 118, che un'automedica, proprio perché si era reso necessario intervenire subito sul posto.

Una volta stabilizzato il paziente in loco, questo è stato caricato in ambulanza e poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato preso in cura dal personale medico. Si è trattato di una vera e propria corsa, ed è stato fatto il possibile per salvarlo.

Le indagini

Subito dopo il grave incidente sono state chiamate le forze dell'ordine e a presentarsi sul posto sono stati i carabinieri della compagnia di Corsico. I militari hanno ascoltato il racconto dei testimoni e poi provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Solo l'esito delle indagini permetterà di comprendere se sussistono delle responsabilità.

Intanto, stando a quanto riferito dagli operatori sanitari, l'82enne resta grave ed è ancora ricoverato all'ospedale Niguarda.