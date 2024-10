Milano, il rapinatore deruba la ladra su un bus: tragicomico epilogo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella accaduta a Milano, dove ormai è allarme sicurezza e i cittadini cadono spesso vittime di ladri e borseggiatori. Il livello di criminalità è tale che, a quanto pare, i malviventi arrivano a derubarsi anche fra loro, come dimostra il fatto avvenuto giovedì scorso.

Il furto sul bus

Secondo quanto riferito da Il Giorno, l'episodio si è verificato nella serata di giovedì 17 ottobre, a bordo dell'autobus 70 che si trovava in via Pellegrino Rossi, zona Affori. Protagonisti dell'assurda vicenda, un egiziano di appena diciotto anni, e una donna di ventinove anni di etnia rom. Entrambi si trovavno a bordo del mezzo pubblico quando il più giovane ha preso di mira la maggiore, decidendo di derubarla. Intenzionato ad impossessarsi della collana d'oro che la giovane donna aveva al collo, il diciottenne l'ha aggredita con violenza, riuscendo a strapparle il gioello e a scendere di corsa dal bus, facendo perdere le proprie tracce.

L'allarme è stato dato intorno alle ore 19.00, e in breve tempo una pattuglia della polizia, appartenente al gruppo Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, ha raggiunto la zona. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni, che hanno descritto il giovane e indicato il punto verso cui lo avevano visto dirigersi.

Il ragazzo è stato fortunatamente rintracciato in breve tempo. Dopo averlo individuato, i poliziotti hanno recuperato la refurtiva, facendo poi scattare le manette ai suoi polsi.

Il secondo arresto

L'incredibile è arrivato dopo, quando gli agenti hanno verificato le generalità della vittima. La ventinovenne, infatti, era ricercata per un furto in appartamento avvenuto a Monza nel luglio del 2023. Sulla donna pendeva un provvedimento di cattura, dato che risultava responsabile di un colpo da 100mila euro. I poliziotti hanno pertanto provveduto ad arrestare anche lei.

Un esito a dir poco tragicomico, che suscita un sorriso amaro.

Ormai il livello diè tale che i ladri si derubano fra loro. Entrambi, il diciottenne e la ventinovenne, sono finiti dietro le sbarre del carcere San Vittore. L'uno per rapina pluriaggravata, l'altra per furto in appartamento.