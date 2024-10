Furto di gomme a Milano, vittima anche Alba Parietti: "Vivere a qui è diventata una roulette russa"

Ascolta ora 00:00 00:00

" La sorpresa della mattina ". Così Alba Parietti ha definito il furto di cui è stata vittima nella notte tra giovedì e venerdì proprio sotto casa. Più che sorpresa, però, l'atto ha suscitato rabbia e sdegno perché a finire nel mirino dei ladri sono state molte auto di residenti in zona Basiglio Milano 3, che questa mattina si sono ritrovati senza le gomme alle vetture parcheggiate sotto casa.

Cosa è successo

Il maxi-raid sarebbe stato compiuto nella notte nel parcheggio antistante l'abitazione di Alba Parietti, che è tra le vittime del furto, ma anche in zone limitrofe. A denunciare l'accaduto è stata la showgirl che, attraverso la sua pagina Instagram, ha condiviso le foto della sua vettura sui ceppi, depredata delle quattro gomme. " Nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio, questa notte io e altre persone tra Basiglio Milano 3 abbiamo trovato le macchine in questa condizione" , ha scritto nel lungo post Alba Parietti, sfogandosi per quanto accaduto. " Parlare di sorpresa in realtà è un errore", ha proseguito la showgirl. "Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile".

La scarsa sicurezza a Milano

La questione sicurezza a Milano è da tempo al centro dell'attenzione. Alba Parietti è solo l'ultima del lungo elenco di personaggi famosi e non che hanno denunciato di sentirsi poco sicuri in città o di essere state vittime di furti, rapine e aggressioni. Solo pochi giorni fa l'influencer Giulia Salemi si era sfogata sui social, denunciando la scarsa sicurezza a Milano e la pericolosità di certe zone. Una denuncia alla quale si è aggiunta anche quella di Alba Parietti: " Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina, contro la possibilità di prendermi una coltellata al cuore e morire a 24 anni su un autobus mentre torno dal lavoro alle due di notte? ".

"Vivere qui è diventata una roulette russa. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l'istruzione è uno Stato che ha fallito"

Il post ha ricevuto decine di commenti di situazioni simili vissute dai suoi follower di recente, così Alba ha concluso sdegnata: