Milano, domani sciopera Trenord: tutte le corse a rischio

La giornata di domani, venerdì 23 giugno, potrebbe essere decisamente travagliata per tutti quei pendolari che sono soliti spostarsi da e verso Milano con i mezzi pubblici di Trenord: il personale della compagnia, infatti, potrebbe aderire allo sciopero di 8 ore proclamato dalle associazioni sindacali di base Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie, come annunciato anche nello specifico calendario sul portale online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non è a rischio, invece, la circolazione urbana sui mezzi Atm: metropolitane, autobus e tram viaggeranno regolarmente per tutto il giorno.

Il messaggio di Trenord

L'agitazione, la cui portata dipenderà ovviamente dall'adesione dei dipendenti Trenord, avrà inizio alle ore 09:01 e si concluderà alle 16:59: i treni che dovrebbero viaggiare all'interno di questo arco cronologico, pertanto, potrebbero subire ritardi, variazioni o, nella peggiore delle ipotesi, anche cancellazioni. Per quanto concerne, invece, le fasce orarie di garanzia, esse non risultano interessate dallo sciopero.

" La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10 ", ha fatto sapere ieri l'azienda regionale dei trasporti, come riportato da Mianews. " Per garantire il collegamento con l'Aeroporto Internazionale di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie" , si legge nella nota. Informazioni in tempo reale sulla circolazione potranno essere trovate, accedendo alla app e al sito di Trenord.

Trenord ha inoltre provveduto a fornire sulla propria pagina web alcune delucidazioni indirizzate ai numerosi pendolari che quotidianamente utilizzano i propri servizi. "Precisiamo che i treni già in corso di viaggio alle ore 09:00, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10, termineranno regolarmente la corsa" , spiega la compagnia di trasporti, "i treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potrebbero essere cancellati" , mentre "i treni con partenza tra le ore 09:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati".

Problemi con i collegamenti

Potrebbero, tuttavia, esserci delle complicazioni anche per quanto concerne i collegamenti aeroportuali con Malpensa da Cadorna, Centrale, Porta Garibaldi e l’S50 Malpensa-Bellinzona: ebbene per tutti questi Trenord "ha previsto un servizio bus sostitutivo – senza fermate intermedie – che partirà però solo da Cadorna (da via Paleocapa 1) e, per quanto riguarda la S50, da Stabio (Varese)".

Il consiglio da parte della compagnia di trasporti è quello di tenersi aggiornati per comprendere la portata dell'agitazione sindacale consultando la app dedicata o il portale online.