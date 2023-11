Milano: scippato orologio da 8mila euro. Arrestato romeno amico delle borseggiatrici rom

Scippi e rapine nella capitale finanziaria d’Italia sembrano essere all’ordine del giorno e il danno d'immagine per Milano è grande, se si considera che le vittime sono spesso turisti.

Nella giornata di giovedì un romeno di 24 anni ha rubato un orologio dal valore di 8 mila euro ad un filippino di 48 anni, mentre passeggiava in piazza Duomo in compagnia della sua fidanzata. Il 24enne non ha agito da solo, ma ha avuto anche una complice, che l'ha coperto con l’apertura di un ombrello mentre lei frugava nella borsa a tracolla del filippino.

Alcuni agenti della polizia si sono accorti del fare sospetto dei due banditi e sono riusciti a intervenire in tempo per braccare il ragazzo nonostante il tentativo di fuga, mentre la complice è riuscita a dileguarsi insieme alla refurtiva, ma le forze dell’ordine sarebbero già sulle sue tracce.

Il romeno arrestato sarebbe un nome noto alle autorità dato che si tratta di una persona con precedenti penali sempre per furto e rapina, anche in grado di agire con una certa destrezza e sicurezza quando è il momento di entrare in azione, come tanti altri malviventi che operano in città. Secondo Il Giorno il 24enne si sarebbe anche cimentato, in passato, nel dare una mano alle borseggiatrice rom per permettere loro di portare a segno i furti nella metropolitana milanese e sarebbe anche stato coinvolto in una rapina avvenuta in piazza Duca d’Aosta, lo scorso 17 settembre. Il giovane, per lo scippo dell’orologio, è accusato di furto aggravato in concorso.

Tutto è iniziato nella galleria Vittorio Emanuele II - anello di congiunzione tra piazza Duomo e piazza della Scala, sede dell’omonimo teatro - quando gli agenti della sesta sezione “Contrasto al crimine diffuso”, impegnati nei consueti controlli antifurto, hanno notato il romeno e la complice seguire i turisti filippini. A un certo punto, quando i due borseggiatori erano sufficientemente vicini alla coppia di stranieri, il ragazzo ha aperto l’ombrello e la donna ha avuto modo di impossessarsi dell’orologio, per poi correre alla fermata della metropolitana all’angolo con via Mazzini.

Gli agenti, avendo assistito a tutta la scena, sono prontamente entrati in azione: due di loro hanno chiesto al filippino di controllare se gli mancasse qualche suo articolo, mentre altri due hanno rincorso i malviventi. Il filippino si è accorto dello scippo soltanto dopo l'intervento dei poliziotti e, sempre come riporta il Giorno, ha raccontato di aver acquistato, quella stessa mattina, un nuovo orologio che ha messo subito al polso, riponendo quello vecchio nel borsello. Non si può escludere che i rapinatori lo abbiano pedinato nei suoi spostamenti.