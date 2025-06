Milano si accende con la street dance: grande successo per Red Bull Dance Your Style

credit: Mauro Puccini / Red Bull Content Pool

Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia è diventata il cuore pulsante della street dance grazie al Red Bull Dance Your Style, il celebre evento internazionale che ha portato in città un'esplosione di energia, creatività e cultura urbana. La giornata è stata un vero e proprio tributo alla libertà di espressione attraverso il movimento, dove improvvisazione, stile e personalità si sono sfidati a colpi di musica. Il pubblico milanese ha risposto con entusiasmo, animando la piazza fino all’ultimo beat in un’atmosfera carica di passione e good vibes.

Il vincitore

È il diciannovenne Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, il nuovo campione italiano del Red Bull Dance Your Style. Con una performance che ha colpito per originalità, carisma e intensità espressiva, Lyòn ha conquistato il pubblico nella finalissima nazionale, imponendosi sul rivale Davide Mileto (Aka Liro) in una battle infuocata. A fare la differenza è stato il suo stile distintivo, il waacking, con cui ha saputo interpretare ogni battuta musicale in modo coinvolgente e personale. Ora lo attende una sfida globale: l’11 ottobre volerà a Los Angeles per rappresentare l’Italia alla World Final, dove si confronterà con i migliori street dancer del mondo.

“ Ancora non ci credo, sono felicissimo. A un certo punto ho pensato di non farcela, il ritmo era altissimo, ma ho lottato fino alla fine. Il pubblico è stato fondamentale, senza l'energia che mi ha trasmesso non sarei riuscito ad arrivare in fondo. Oggi sarei voluto essere a Roma, ma questa vittoria è il mio personale Pride e sono davvero orgoglioso di poter partecipare alla World Final a Los Angeles .”, ha dichiarato Lyòn Tempo visibilmente emozionato dopo la finale.

Una giornata piena di ritmo

La giornata si è aperta nel pomeriggio con un workshop gratuito firmato da Banana (Valentina Vernia), che ha portato tutta l’energia dell’Afro Beat sul palco, trascinando il pubblico in un momento di pura condivisione e ritmo. A seguire, l’atmosfera si è fatta ancora più vibrante con l’Open Qualifier, animato dal sound di DJ Turbojazz e dall’energia dell’host Teddy, durante il quale sono stati selezionati gli ultimi quattro ballerini che hanno completato il quadro dei 16 finalisti. Alle 19:30 si è poi entrati nel vivo dell’evento: si sono accesi i riflettori sulla finale italiana del Red Bull Dance Your Style, dando il via a una serata di sfide mozzafiato all’ultima battuta.

A guidare la serata sul palco ci hanno pensato WAD e Chiaretta, coppia affiatata alla conduzione che ha saputo mantenere alto il ritmo e l’entusiasmo del pubblico. Il DJ set di AKE ha infuso energia alle battle con una selezione musicale sorprendente e travolgente, spaziando tra hip hop, pop, house e grandi classici. Nessuna scaletta predefinita, nessuna prova: tutto rigorosamente live, tutto profondamente autentico.

Milano capitale della street dance

Sedici street dancer provenienti da ogni angolo d’Italia si sono confrontati in una location d’eccezione, dando vita a sfide 1vs1 su tracce musicali totalmente imprevedibili, selezionate in tempo reale da DJ AKE. Nessuna giuria tecnica, nessuna coreografia preparata: solo improvvisazione, istinto e stile. A decretare i vincitori di ogni round è stato il pubblico, chiamato ad alzare le iconiche card rosse o blu, rendendo ogni battle un momento irripetibile di energia condivisa e partecipazione collettiva.

Piazza Città di Lombardia si è trasformata in molto più di un semplice spazio per lo spettacolo: ha vibrato di energia, condivisione e passione autentica. Non solo spettatori, ma persone di ogni età coinvolte in balli improvvisati ai margini del palco, tra applausi spontanei, sorrisi e vibrazioni positive. La giornata si è trasformata in una vera e propria festa urbana, capace di abbattere barriere generazionali e stilistiche attraverso un unico linguaggio universale: quello della danza. M2O Radio, media partner ufficiale dell’evento, ha seguito da vicino ogni momento, offrendo contenuti esclusivi e contribuendo a diffondere l’entusiasmo di una giornata che ha saputo unire con naturalezza talento, cultura urbana e puro intrattenimento.

Un movimento globale

Il Red Bull Dance Your Style si conferma ancora una volta come molto più di una semplice gara: è un vero e proprio movimento globale, uno spazio aperto dove chiunque desideri esprimere se stesso, condividere la propria passione e lasciare un’impronta può farlo liberamente.

Milano ha risposto con entusiasmo e partecipazione, regalando un’edizione 2025 tra le più intense e coinvolgenti di sempre. Adesso, l’attenzione sisu Los Angeles, dove l’Italia si prepara a far risplendere il proprio talento sul palcoscenico mondiale della danza.