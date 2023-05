Milano, tentato stupro in casa: l'aggressore era una promessa del basket

Lo scorso mercoledì pomeriggio, Tochi C.O. - un cittadino statunitense di 29 anni - si è intrufolato nell'appartamento di una dottoressa 43enne, in via Washington a Milano, e ha tentato di stuprarla. Fermato dal vicino di casa 94enne della vittima, che lo ha tenuto sotto tiro con una scacciacani fino all'arrivo dei carabinieri, l'aggressore ora si trova recluso nel carcere di San Vittore. Stando a quanto riporta il Corriere.it, l'indagato - oltre che per tentata violenza sessuale è accusato anche di rapina e lesioni - era una giovane promessa del basket, la cui carriera si è interrotta ad un passo dal sogno dell'Nba.

Chi è l'aggressore

Sette anni fa, Tochi C.O. aveva cominciato il suo percorso da modesto giocatore di basket. Per un periodo ha militato tra le file dei "Blues" del Whitman College, nello Stato di Washington, di cui successivamente era diventato il capitano. Nel 2016 aveva contribuito a portare la sua squadra tra le semifinaliste regionali del prestigioso torneo universitario Ncca. Da qui il sogno del grande salto nell'Nba: sogno che, però, si è infranto quando non sono arrivate offerte. A quel punto, Tochi si è gettato a capofitto negli studi conseguendo una laurea in Economia, un master in Learning technologies e l'altro in Finanza. Proprio durante gli anni univesitari, riporta ancora il Corriere, si sarebbero manifestati anche i primi disturbi psichici per quali pare fosse tuttora in terapia.

"Non ricordo nulla"