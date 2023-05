"Contro il gambiano ho usato la scacciacani". Così a 94 anni ha salvato la vicina dallo stupro a Milano

È ancora sotto choc per l’enorme spavento, ma è consapevole che si è salvata grazie al tempestivo intervento del vicino di casa, un uomo di 94 anni che, sentite le grida della donna, ha avuto la lucidità di prendere la pistola scacciacani e di fare irruzione nell’appartamento adiacente al suo. L’anziano, che ha sventato una rapina e, molto probabilmente, una violenza sessuale da parte di un extracomunitario ha raccontato la vicenda al Corriere della Sera. L’uomo, un siciliano di Ragusa, abita a Milano dal 1958 dove è stato impiegato nei quadri dirigenziali di un ente privato.

Il fatto

“L’ho sentita gridare – ha dichiarato – sono uscito e l’ho vista seduta per terra sul pianerottolo vicino alla porta, disperata, con la faccia insanguinata che ripeteva: ‘È ancora dentro, è ancora dentro’. Mentre arrivavano altri inquilini, la signora diceva che un uomo l’aveva seguita, era entrato in casa dietro di lei e l’aveva malmenata. A quel punto sono andato a prendere la pistola” . Il 94enne, che impugnava la scacciacani, non ci ha pensato due volte ed è entrato in casa per bloccare il giovane extracomunitario, che intanto era in camera da letto e frugava nei cassetti.

L’irruzione

Nonostante avesse tra le mani una pistola innocua, l’anziano l’ha puntata contro l’immigrato. Il 94enne conferma di aver agito in maniera lucida e di non aver commesso un’imprudenza. “Non sapeva della scacciacani, sembra una pistola vera e lui era un cretino. Oltretutto pesa più di un chilo, se gliela davo in testa sarebbe stato peggio di una pallottola vera” . Lo straniero ha avuto paura quando l’anziano è entrato nella stanza e ha farfugliato qualcosa dicendo di non capire la lingua italiana. “Sembrava drogato – ha continuato il 94enne – l’ho fatto uscire e l’ho tenuto in piedi nel corridoio” .

L’arrivo dei carabinieri