Milano, vandali di nuovo in azione: imbrattati con lo spray i marmi di piazza Duomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per Milano, che ha visto i suoi monumenti ancora una volta deturpati dal vandalo di turno. Stavolta è toccato a piazza Duomo, i cui piloni di marmo bianco sono stati sfregiati con delle scritte nere prive di alcun significato. Quest'oggi diversi turisti si sono soffermati a osservare, increduli, gli sgraziati graffiti tracciati sulla pietra.

Una situazione fuori controllo

Non si tratta, purtroppo, della prima volta. E la situazione fa presagire che non sarà nemmeno l'ultima. A riportare la notizia è stato Il Giorno, che sta seguendo la vicenda. Nel corso della giornata di oggi, martedì 18 giugno, chi si è trovato a passare in piazza Duomo deve aver sicuramente visto l'ultimo sfregio commesso dai vandali. Ben cinque dei sei piloni di marmo bianco che sorreggono i lampioni collocati di fronte alla cattedrale sono stati orribilmente imbrattati, probabilmente nottetempo.

Sui marmi pregiati sono comparse delle scritte nere, vergate con lo spry, e prive di alcun significato. Fra l'altro, ai graffiti di recente realizzazione si accompagno anche scritte più vecchie, riconoscibili perché sbiadite. Immagini una vergogna e di un degrado che lasciano poco all'immaginazione, portando a chiedersi che fine abbia fatto il buon senso civico.

Di sicuro qualche domanda devono essersela fatta i turisti, che oggi si sono fermati a osservare, increduli, le scritte scure che campeggiavano sui marmi dei piloni. Ovviamente è partita la segnalazione, e la speranza è che l'attento esame delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona porti all'identificazione dei responsabili.

I precedenti

Purtroppo Milano non è nuova a simili episodi.

Oltre ai blitz dei ragazzi di Ultima Generazione, il capoluogo Lombardo è stato spesso interessato dal fenomeno del Lo scorso ottobre, ad esempio, è stata presa di mira la Galleria Vittorio Emanuele II . In quell'occasione, i responsabili avevano lasciato delle "tag" – ossia delle firme – con una bomboletta spray di vernice nera, imbrattando la cupola dell'Ottagono.