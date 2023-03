Il "verde" Sala sacrifica un giardino per un nuovo palazzo

Fin dal suo insediamento, ormai sei anni fa, Beppe Sala si è posizionato come sindaco green. O meglio, a parole immagina di esserlo ma nei fatti la sua politica, di verde, non ha quasi nulla. Essere green significa anche difendere e tutelare il verde, la natura, oltre che portare avanti campagne ideologiche contro l'inquinamento e costruire piste ciclabili in mezzo a una delle principali arterie viarie della città. La giunta di Palazzo Marino, infatti, non retrocede dalla sua posizione e nonostante le proteste intende portare avanti il Piano integrato di intervento dei Bastioni di Porta Volta, che prevede la realizzazione di un nuovo palazzo, "gemello" della piramide Rizzoli già esistente in viale Pasubio, da dedicare al museo della Resistenza. Il tutto a scapito di un'area verde che da anni il Circolo combattenti e reduci di Porta Volta cura con amore. Qui, in questa porzione di verde tra i palazzoni di Milano, sorge anche un glicine monumentale, divenuto simbolo dell'associazione, che rischia di essere eradicato dalle ruspe.

"Ci sono tanti palazzi in disuso a Milano che stanno venendo giù, perché realizzarne un altro a scapito di un pezzo di verde pubblico?", si chiede giustamente Nunzio Taccardi, gestore del Circolo dal 2011. A rischiare di essere risucchiato dal cemento e di scomparire è proprio il Circolo, una realtà unica di Milano, nata nel lontano 1919, che oggi, anche grazie al lavoro di Taccardi, che l'ha salvato dall’oblio trasformandolo in un luogo di aggregazione per l'intero quartiere, rischia di morire. Sotto quel glicine si incontrano ogni giorno nuove e vecchie generazioni: c'è chi chiacchiera, chi studia, chi gioca a ping-pong o a carte e chi si ferma qui per un pasto. Infatti, grazie all'intervento del'ex sindaco Pisapia, il circolo è stato aperto anche agli esterni non tesserati e questo ha permesso alla struttura, che sorge nell’antico Dazio, di sopravvivere, crescere e diventare un punto di riferimento.