Orrore a Milano, la violenza choc in pieno giorno sul treno dei pendolari

" Mi baciava e toccava, mi sono sentita le mani addosso dappertutto ". È quanto ha raccontato alla polizia ferroviaria una ragazza di 21 anni che, questa mattina, ha subito violenza sessuale mentre viaggiava a bordo di un treno in partenza da Milano e diretto a Treviglio. Il presunto aggressore, di cui si sono perse le tracce, sembrerebbe essere uno straniero sui 40 anni. La vittima, soccorsa dal controllore, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti. Stando a quanto riporta il Corriere.it, domani mattina sarà sentita dagli investigatori per formalizzare la denuncia.

La violenza choc sul treno

L'episodio risale a martedì 5 aprile, in piena ora di punta. La ragazza si trovava alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. Ha chiesto a un passante come raggiungere Bergamo e lo sconosciuto le ha indicato il treno delle 10.26 per Treviglio. La giovane, ignara che l'uomo fosse animato delle peggiori intenzioni, si è fidata. Così, si è accomodata nella carrozza in attesa che il mezzo partisse. Nel giro di pochi minuti, però, lui l'ha raggiunta nello scompartimento. Non appena il treno ha cominciato a marciare, è iniziato l'incubo. L'uomo l'ha afferrata per un braccio e trattenuta a sé: " Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata. - ha ricordato la 21enne - Mi ha costretta a stendermi sui sedili, poi mi è salito sopra mentre io ero stretta tra il finestrino e un sedile ".

Il racconto

Per la ragazza sono stati attimi a dir poco drammatici. Dopo averla obbligata a stendersi sui sedili, l'uomo le è salito addosso: " Ha iniziato a baciarmi in bocca e sul collo, mi sono sentita le mani addosso dappertutto. - ha raccontato la vittima alla polizia -. Avevo i pantaloni abbassati. Per lo choc ho perso conoscenza ". Poi, per fortuna, è riuscita a riprendersi e chiedere aiuto. " In un momento di lucidità - ha proseguito -, ho urlato più forte che potevo e gli ho sferrato un colpo sotto il mento. Ho iniziato a correre finché ho trovato il controllore e con lui siamo corsi fino in cima al treno, dove c’era la polizia. Le porte del treno sono state immediatamente chiuse, è stata fatta arrivare una pattuglia, ma lui era riuscito a scappare, credo tra Forlanini e Porta Vittoria ".

Chi è l'aggressore