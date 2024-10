Militare disperso nel lago di Bolsena, ritrovato il corpo a una profondità di 25 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Ritrovato senza vita il corpo del militare scomparso ieri a Capodimonte (Viterbo), nelle acque del lago di Bolsena. Stando alle ultime notizie riportare, il cadavere è stato rinvenuto e recuperato nella notte dai soccorritori. Purtroppo per il membro dell'Esercito italiano non c'era più nulla da fare, si è solo potuto constatare il decesso.

Scomparso nelle acque del lago

Il dramma nel pomeriggio di ieri, martedì 23 ottobre. Il sottufficiale dell'Esercito, membro del 185esimo Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi della Folgore (Rrao), stava effettuando un'esercitazione nei pressi del lago, quando si è immerso senza più tornare a galla. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i soccorsi.

Per ore vigili del fuoco, carabinieri e altri rappresentanti delle forze dell'ordine hanno partecipato alle ricerche, servendosi anche di elicotteri in volo per esplorare l'area dall'alto, ma del giovane sottufficiale nessuna traccia. Della vicenda viene mantenuto il massimo riserbo. Pare che il paracadutista stesse effettuando una similuzione di salvataggio in elicottero, ma, una volta lanciatosi in acqua, non sarebbe più riemerso.

Nel corso delle operazioni di ricerca molte strade sono state chiuse per consentire ai soccorritori di lavorare liberamente. A partecipare alle ricerche i vigili del fuoco di Viterbo, Gradoli e Firenze. Coinvolti anche due elicotteri dell'Aves per il sorvolo della zona, specie nelle vicinanze di Bisenzio. Anche le acque del lago di Bolsena sono state setacciate alla ricerca del corpo tramite gommoni e motovedette dei carabinieri.

Il ritrovamento

Il corpo del giovane militare è stato rinvenuto grazie a un piccolo robot da ricognizione intorno alle 4.00 del mattino. Si trovava a circa 24 metri di profondità della zona esplorata. Alle 5.

00 del mattino ilè stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze e di Viterbo, che hanno lavorato in sinergia.

Sta ora ai carabinieri del nucleo investigativo fare luce su cosa sia accaduto alla vittima, ricostruendo le dinamiche della vicenda.