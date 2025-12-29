"Che il cancro vi divori". Minacce choc alla moglie del calciatore

Minacce terribili quelle rivolte a Rachele Risaliti, moglie del centrocampista del Bari Gaetano Castrovilli. La donna ha deciso di denunciare l'accaduto sui social, annunciando un'azione legale. La situazione è incandescente, e quanto accaduto mostra a quale livello sia arrivata la furia di certi tifosi, ormai del tutto sconnessi dalla realtà.

Il pareggio casalingo contro l'Avellino (1-1) pare essere stato la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sano tifo nei confronti di una squadra è sfociato - per alcuni - nell'odio più becero e violento. Alcuni tifosi sono addirittura arrivati a prendersela contro le mogli dei calciatori, come è accaduto a Rachale Risaliti, che si è vista arrivare un messaggio come: " Che il cancro vi divori tutti. Che i vostri figli e che tutto ciò che avete muoiano ". Parole a dir poco vergognose e incomprensibili. Come può la passione per uno sport giungere a tanto?

Il messaggio, inviato su Instagram, è stato subito condiviso dalla stessa Risaliti, che ha voluto denunciare pubblicamente l'accaduto. "Sempre più spesso si leggono commenti di questo spessore. Uno schifo, una vergogna! Il calcio dovrebbe essere un momento ludico. Sono amareggiata, triste e schifata da tutto questo" , ha dichiarato la giovane, annunciando di avere tutta l'intenzione di procedere con azioni legali. Anche la società Bari Calcio ha preso provvedimenti, sporgendo denuncia alla Polizia Postale. L'autore del messaggio, dunque, risponderà di quanto fatto.

Rimane l'amarezza per i livelli di odio ormai raggiunti. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Il rendimento del Bari, quintultimo in Serie B, sta rendendo i tifosi sempre più insoddisfatti.

Ciò tuttavia non giustifica in alcun modo certi messaggi di minacce. Dopo la denuncia sui social, Rachele Risaliti ha ricevuto tanti messaggi die vicinanza. Messaggi per i quali lei ha ringraziato.