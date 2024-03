"Costretti a scortare le ragazze". Allarme sicurezza: gli studenti chiedono aiuto

È allarme sicurezza a Modena, dove gli studenti del liceo Muratori San Carlo riuniti in un'assemblea chiedono ai carabinieri maggiori tutele a causa di una serie di episodi di violenza avvenuti in particolar modo nella zona della stazione delle corriere.

"Non mi sento mai al sicuro" , racconta una ragazza alla presenza anche del comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Caterino, come riportato da Il Resto del Carlino. "Prendo il treno e, seppure la stazione sia sorvegliata, è pericolosa. Non credo sia giusto che una ragazza debba aver paura a camminare nella propria città" , considera ancora la studentessa. "Cerchiamo di rimanere in gruppo, sia all’entrata che all’uscita da scuola, e quando raggiungiamo l’autostazione teniamo la testa bassa, non parliamo con nessuno perchè le provocazioni sono tante ". La paura è così grande che le ragazze sono costrette a chiedere ai compagni di classe maschi di scortarle: "Solo così ci sentiamo più sicure".

Un "servizio" di scorta da e per la stazione di Modena improvvisato ma purtroppo necessario, a causa di una situazione sempre più fuori controllo. Per questo è stata indetta un'assemblea straordinaria al cinema Astra, alla quale hanno preso parte ben 600 studenti. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo è stata l'aggressione con rapina accaduta di recente proprio a un giovane studente del liceo Muratori ad opera di un branco di adolescenti: i responsabili sono stati successivamente identificati e denunciati.

"Stavo entrando a scuola e mi sono sentito tirare dallo zaino, così mi sono girato; c’era questo gruppo di ragazzi, in particolare uno che mi ha chiesto la sigaretta elettronica" , racconta ai presenti Michele Pifferi. "Quando mi sono rifiutato ho ricevuto alcune spinte contro la siepe. Un ragazzo mi ha preso le cuffiette e aperto la giacca" , prosegue. "Ho ricevuto un primo schiaffo. Mi sono girato e mi sono arrivati un altro calcio e un pugno. Alla fine mi sono diretto a scuola per mettermi al sicuro" . Da allora la paura è aumentata ancora: "Faccio attenzione quando giro. So che li hanno presi; sono contento anche se penso che a loro non accadrà nulla. Spero che almeno capiscano quello che hanno fatto".

Gli studenti chiedono maggiori tutele, e sono soprattutto le ragazze ad avere paura, specie quando arrivano al liceo la mattina presto. "La nostra scuola è in una zona particolarmente difficoltosa" , dichiara il rappresentante d'istituto Matteo Zaccarelli. "L’area tra la stazione delle corriere e il Barozzi è frequentata da malviventi ma anche solo camminare per il centro è un problema ormai. Con questa assemblea manifestiamo la richiesta di un maggiore controllo" . "Le ragazze che arrivano a scuola alle 7 del mattino o che all’uscita si recano in autostazione nei momenti di folla hanno paura perchè proprio quelli sono i momenti più difficili. Spesso le accompagniamo fino al bus" , rivela ai presenti.