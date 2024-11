Modena, 15enne decide di non mettere il velo: picchiata dalle compagne di classe marocchine

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva deciso di togliere il velo e vivere in modo più occidentale, e per tale ragione è stata offesa, perseguitata e infine picchiata da alcune sue coetanee. Questo quanto accaduto a una 15enne di origini marocchine, che è stata letteralmente pestata da altre ragazze furiose per la sua scelta.

Punita per una scelta

L'episodio si è verificato a Modena, ed ha lasciato tanta amarezza. La 15enne aveva maturato la decisione di togliere il velo, e aveva informato di ciò anche la famiglia, che aveva accettato la sua scelta. Ad essersi rivelate contrarie, invece, erano state alcune sue amiche e compagne di scuola, tutte di origini marocchine, con le quali la ragazzina si era confidata. La minorenne era stata sicura di ricevere appoggio e comprensione. Invece, mostratasi senza velo, aveva scatenato l'ira di quelle che aveva ritenuto delle fidate compagne. Un vero e proprio accanimento, sfociato infine in violenza.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, le vessazioni sono cominciate praticamente subito, ossia dallo scorso maggio. Insulti, minacce, persecuzioni sui social, un'escalation culminata con atti di bullismo e aggressioni fisiche. Sarebbero state tre le coetanee autrici delle violenze. Spaventata da quel clima persecutorio, la 15enne era arrivata a chiedere alla sorella maggiore di accompagnarla a scuola. La giovane viveva in una tale condizione di stress e paura da avere necessità di rivolgersi a uno psicologo.

Poi, lo scorso settembre, l'episodio più cruento, avvenuto nei pressi della scuola frequentata dalla 15enne. Terminate le lezioni, le tre coetanee l'avrebbero circondata e aggredita, strattonandola per i capelli, spingendola a terra e schiaffeggiandola. Un autentico pestaggio che ha provocato evidenti lesioni nella minorenne, la quale ha avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso. La giovane era stata dimessa con dieci giorni di prognosi.

La denuncia

Accompagnata dai genitori, la 15enne ha sporto denuncia presso le forze dell'ordine, e il caso è stato preso in carico dalla procura dei minori di Bologna. Le tre coetanee sono adesso indagate per stalking e lesioni in concorso aggravate. Gli agenti della polizia di Stato stanno indagando per avere un quadro più chiaro dalla situazione, ma tutto fa pensare che ad aver scatenato la furia delle minorenni sia stata la decisione della ragazza di indossare più il velo. Una decisione intollerabile per le giovani bulle, arrivate a definire "prostituta" la loro vittima.