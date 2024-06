Tragedia sul Monte Zerbion, morto Jean Pession insieme alla fidanzata

Il mondo degli sport invernali, e nello specifico quello dello sci di velocità, piange la prematura scomparsa dell'azzurro Jean Daniel Pession, 27 anni, deceduto insieme alla fidanzata coetanea Elisa Arlian durante una scalata in montagna.

Jean Pession, da anni componente della squadra italiana di Coppa del mondo, ha perso la vita mentre stava affrontando la cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion insieme alla compagna Elisa, maestra di sci di fondo. Stando a quanto riferito dalle autorità, il recupero delle due salme è avvenuto nel corso della giornata di oggi, sabato 1 giugno.

L'allarme è scattato dopo una segnalazione di non rientro inoltrata al soccorso alpino, a seguito della quale sono partite immediatamente le ricerche, che hanno richiesto l'impiego di 3 elicotteri per perlustrare la zona in cui si erano perse le tracce dei ragazzi: a sollevarsi in volo sono stati SA1, SA3, con a bordo un equipaggio misto di Soccorso alpino e Vigili del fuoco, e un mezzo della Guardia di finanza.

Ad avvistare Jean Daniel ed Elisa è stato l'elicottero della Guardia di finanza, dotato di una specifica apparecchiatura per il rilevamento dei segnali di telefonia mobile: purtroppo all'arrivo dei soccorritori per i due 27enni non c'era ormai più nulla da fare, ed è stato possibile solamente recuperare i corpi lungo la parete nord dello Zerbion. Le operazioni di riconoscimento sono state successivamente affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.

A diffondere la notizia è stata la Fisi, Federazione italiana sport invernali, che ha pubblicato un comunicato per ricordare lo sciatore azzurro. "Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocità" , si legge nella nota. "In un tragico incidente di montagna occorso sopra Champoluc (Ao) ha perduto la vita Jean Daniel Pession, componente della squadra di Coppa del mondo. Insieme a Pession è morta anche la fidanzata".