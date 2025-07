Monserrato, cibo contaminato da botulino a una sagra: due persone in rianimazione. Sale il numero degli intossicati

Sei persone intossicate da botulino dopo aver mangiato tacos e guacamole venduti in un chiosco allestito in occasione della Fiesta latina tenutasi dal 22 al 25 luglio a Monserrato (Cagliari). Purtroppo la situazione è abbastanza seria, tanto che due minorenni si trovano ricoverati in gravi condizioni.

Da quanto emerso sino ad ora, tutte e sei le persone, che non condividono legami di parentela, avevano consumato lo stesso cibo alla Fiesta latina prima di cominciare ad accusare i sintomi dell'intossicazione alimentare riconducibile al botulino. Si parla, in particolare, di tacos e guacamole venduti da uno dei chioschi allestiti per la manifestazione latina. Fra i sei intossicati, ci sono un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14. I due minorenni sarebbero i casi più gravi.

La giovane di 14 anni, la paziente che si trova nelle condizioni più critiche, è stata trasferita dall'ospedale Brotzu di Cagliari al policlinico universitario di Monserrato "Duilio Casula", mentre l'11enne, intubato, è rimasto a lungo nel reparto di Pediatria del Brotzu ma, dal momento che non presentava miglioramenti, è stato a sua volta trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma.

Meno gravi, invece, le altre persone intossicate. Una donna di 38 anni è seguita dal Policlinico, così come un'altra di 62. Fra i ricoverati figura anche il padre dell'11enne e un altro uomo. Tutti quanti stanno seguendo una terapia a base di siero antibotulinico. Nel corso della giornata di oggi altre persone si sarebbero presentate al pronto soccorso lamentando sintomi compatibili con un'intossicazione.

"Attendiamo riscontri dalle autorità competenti, anche per capire di che tipo di intossicazione si tratti. Intanto speriamo tutti che le condizioni delle persone coinvolte migliorino" , è quanto dichiarato dal sindaco di Monserrato Tomaso Locci.

In una nota, il Comune ha inoltre precisato che la contaminazione da botulino appare circoscritta, perché non tutti coloro che hanno consumato lo stesso cibo hanno presentato dei sintomi. Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione si è subito attivato per contenere l'evento.