Monte Bianco, precipita da 150 metri: morto un alpinista di 20 anni

Tragedia sul Monte Bianco, dove un giovane alpinista di 20 ha perso la vita dopo una caduta di oltre 100 metri. Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, il ragazzo stava facendo una discesa insieme a un compagno quando è avvenuto l'incidente mortale.

Il dramma

Stando alla ricostruzione, il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, ma il corpo del giovane è stato ritrovato solo nel corso della giornata di oggi, lunedì 5 febbraio. La vittima è un ragazzo di 20 anni di nazionalità francese. Il 20enne e un suo compagno stavano effettuando una discesa sulla cresta di confine italo-francese, percorrendo il tratto di percorso che unisce Domes de Miage al rifugio Durier, quando è avvenuto l'incidente. Il francese è caduto, precipitando per circa 150 metri. I giovani si trovavano a 3.400 metri di quota.

A dare l'allarme è stato il compagno del 20enne, che ha immediatamente chiesto aiuto. La zona è stata raggiunta dai soccorsi, che si sono subito avviati per rintracciare il ragazzo caduto. Purtroppo le speranze sono state vane sin dall'inizio, considerata la portata dell'incidente.

"L'incidente è avvenuto domenica, a fine giornata. Il suo compagno di scalata ha potuto però dare l'allarme solo durante la notte, dopo che è riuscito a raggiungere il rifugio des Conscrits. Non era ferito, ma sotto shock" , ha dichiarato il rappresentante del Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix, come riportato da Tgcom24. Il 20enne, ha sottolineato il gendarme, "era correttamente equipaggiato ed è caduto sul versante italiano".

Il ritrovamento

Nel corso di questo pomeriggio, dopo ore e ore di ricerche, il ritrovamento. Purtroppo per il 20enne non è stato possibile fare nulla. La caduta è stata fatale. Il rappresentante dei gendarmi ha spiegato che le ricerche sono cominciate sin dalla notte di domenica, ma a causa del buio non è stato possibile fare molto, se non raccogliere pochi indizi.

Oggi, invece, il corpo del 20enne è stato individuato e recuperato. Il giovane era precipitato per 150 metri, fino ad arrivare al ghiacciaio sottostante.

Altri due alpinisti morti

Notizie drammatiche anche dall'Alta Savoia, da dove è arrivata la notizia della morte di altri due escursionisti. La coppia stava facendo un percorso in Alta Savoia quando si è verificato un incidente. I due sono precipitati per oltre 50 metri, finendo in un canale, nel comune di Servoz. Le ricerche in elicottero hanno portato al ritrovamento di un corpo, poi recuperato.