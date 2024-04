Montecatini, studenti intossicati in gita: 52 finiscono in ospedale

Ascolta ora: "Montecatini, studenti intossicati in gita: 52 finiscono in ospedale"

Paura a Montecatini Terme (Pistoia) dove più di 50 studenti sono finiti in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. I minorenni, appartenenti a tre distinte scolaresche, stavano alloggiando in un albergo del posto per una gita scolastica quando hanno cominciato a stare male. Sul caso, adesso, indagano le autorità.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora le tre scolaresche, che provenivano da Marche, Lazio e Serbia, stavano visitando Montecatini Terme ed erano alloggiati nello stesso albergo. I primi malesseri sono cominciati intorno alle 2.00 della notte scorsa, quando alcuni ragazzi appartenenti alle due scolaresche italiane - un gruppo proveniente dall'istituto Itet Carducci Galilei di Fermo (Marche) e uno dal Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo (Lazio) - e due adulti (una professoressa e un dipendente dell'hotel) hanno accusato un malore. La situazione è ulteriormente peggiorata quando nel corso della mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, anche alcuni ragazzi della scolaresca serba si sono sentiti male. In totale, dunque, si parla di 52 persone coinvolte. Cosa avevano in comune tutti questi individui? Tutti quanti avevano cenato nel ristorante dell'hotel, consumando le stesse pietanze, vale a dire pastasciutta con la panna, carne e dolce.

Considerate le condizioni dei soggetti colpiti da intossicazione alimentare si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso. Dal momento che erano in tanti ad avere necessità di assistenza medica sono stati diversi gli ospedali coinvolti. La centrale operativa 118 Pistoia-Empoli, che stava gestendo la situazione, ha pertando allertato i distretti. Alcuni gruppi sono stati dirottati all'ospedale di Lucca, altri hanno raggiunto i nosocomi di Prato, Empoli, Prato, Pescia e Pistoia. Altri studenti sono finiti al San Giovanni di Dio di Firenze. Tutti quanti, assistiti dal personale sanitario, sono tenuti in osservazione.

Als Toscana ha riferito che tutti ricoverati si trovano in buone condizioni di salute e non sono in pericolo.

L'inchiesta

Sul caso, che ha destato grande scalpore, è stata naturalmente avviata un'inchiesta. Asl Toscana ha infatti fatto sapere che in merito alla questione è stato "attivato anche il Dipartimento di Prevenzione che, attraverso le varie strutture (igiene pubblica e sicurezza alimentare), ha avviato l'inchiesta epidemiologica finalizzata a individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia e il successivo ricovero dei pazienti".

Le parole del sindaco

"La notizia di quanto accaduto questa notte a tre scolaresche presenti a Montecatini Terme colpisce tutti noi, soprattutto perché riguarda un settore vitale per l'economia cittadina e non solo. Non sono state ancora accertate le cause dell'accaduto, pertanto prima di esprimere giudizi o tirare conclusioni la cautela è d'obbligo" , ha dichiarato Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, come riportato da Tgcom24.

Mi preme evidenziare che Montecatini Terme accoglie da oltre un secolo continua di migliaia di persone l'anno da tutto il mondo, e il settore turistico coinvolge centinaia di persone e famiglie della città, da decenni costituendo, al di là di eventuali episodi isolati, un'eccellenza e un punto di riferimento per l'accoglienza"