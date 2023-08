In gita a Monterosso nonostante l'allerta meteo: ecco cos'è successo ai turisti

Giorni di disagio per il maltempo a La Spezia, una situazione di criticità tale da spingere l’Arpal a emettere una allerta meteo arancione nella giornata di domenica. A Monterosso, nello straordinario borgo delle Cinque Terre, un’ordinanza del sindaco ha imposto il divieto di percorrere i sentieri turistici, nonché il divieto di accesso a gruppi turistici e comitive su tutto il territorio comunale. Nonostante ciò, la Polizia locale coordinata dalla comandante Luigina Bettoni ha pizzicato ben sette gruppi turistici organizzati a spasso per la località.

Pioggia di multe a Monterosso

I gruppi turistici in questione sono stati multati e riaccompagnati alla stazione ferroviaria. Come riportato da Cittadellaspezia.com, a notare le comitive a partire dalla mattina – con le prime due sanzioni – sono stati gli agenti della Polizia locale di Monterosso. Il numero di violazioni accertate è salito a sette nel giro di poche ore. Secondo quanto ricostruito, la maggior parte dei sanzionati giungeva da altre mete turistiche anche fuori dalla Liguria.

Gli agenti ha identificato tutti i trasgressori e sono partite le sanzioni con funzione di ammonimento. Come anticipato, i gruppi turistici sono stati accompagnati in stazione in un secondo momento per salire sul primo treno utile. “La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è la nostra massima priorità. Durante situazioni di allerta come questa, è essenziale che tutti rispettino le disposizioni delle autorità competenti al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti” , le parole del primo cittadino Emanuele Moggia.

Nella giornata di lunedì l'amministrazione comunale ha diramato una nota: “Il Comune di Monterosso al Mare rinnova l’appello a tutti i cittadini e i visitatori di seguire scrupolosamente le disposizioni delle autorità durante le allerte e le situazioni di emergenza al fine di garantire il benessere collettivo e la sicurezza di tutti. Si rammenta inoltre che, durante le allerte di livello arancione e rosso, è strettamente vietato condurre gruppi guidati all’interno del territorio comunale di Monterosso al Mare” .

L’allerta arancione per i temporali è rimasta in vigore fino alle 15 di lunedì, mentre l’allerta gialla fino alla mezzanotte. Nel corso degli ultimi giorni le Cinque Terre hanno dovuto fare i conti con piogge molto intense e forti raffiche di vento, ma fortunatamente non sono stati annotati danni seri. In programma in queste ore i sopralluoghi di tecnici e geologi sui sentieri per stimare eventuali smottamenti.