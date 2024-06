Morta Roberta Guaineri, ex assessore di Sala

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia è arrivata a Palazzo Marino come uno scossone ed ha rimbalzato di telefonino in telefonino nel giro di pochi minuti. È morta Roberta Guaineri (nella foto), ex assessore allo Sport, al Turismo e alla Qualità della vita, della prima giunta di Beppe Sala. Da pochi giorni era in Sardegna per le vacanze ed è stata colta da un malore. Il coma di poche ore e poi la tragica notizia. Il marito, l’avvocato Alberto Toffoletto, titolare dello studio Nctm, uno dei più noti d’Italia, si trovava a Francoforte per impegni di lavoro e si è precipitato per raggiungerla. Anche lei era avvocato. Penalista di impresa, dal 2001 è stata socio co-fondatore dello Studio Moro Visconti, de Castiglione, Guaineri, dove si occupava di diritto penale di impresa, assistendo aziende, istituti bancari e finanziari e manager.

Nel suo profilo Instagram Roberta Guaineri, 57 anni, racconta di sé definendosi - prima di ogni cosa - «mamma». Lo scrive in cima all’elenco delle sue attività. Solo dopo precisa che è anche avvocato, assessore, appassionata d’arte e sportiva.

Aveva fatto dello sport non solo la mission del suo assessorato (dal 2016 al 2021) ma un’abitudine personale: pochi mesi fa aveva partecipato a una gara ciclistica a Siena con Beppe Sala. «Dieci giorni fa - ricorda il sindaco - mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Lascerai un vuoto che non mi azzardo a descrivere».