Mortara, mostra pistola all'amica e parte un colpo: morto vigile di 22 anni

Tragedia a Mortara (Pavia) dove si è verificato un terribile incidente: un giovane agente della polizia locale è rimasto ucciso da un colpo vagante mentre mostrava la sua pistola d'ordinanza a un'amica. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare il poliziotto. Sono in corso degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio. A perdere la vita è stato un giovane agente della polizia locale di 22 anni. Il ragazzo si trovava insieme a un'amica in un'abitazione di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, quando è avvenuto il dramma. L'agente aveva mostrato alla ragazza un'arma da fuoco, presumibilmente la pistola d'ordinanza, e la giovane la stava maneggiando quando è partito un colpo.

Il proiettile ha colpito il 22enne in pieno petto, ferendolo in modo molto grave. Immediata la richiesta d'aiuto ai soccorsi. A raggiungere il posto sono stati gli operatori sanitari del 118, che hanno cercato di stabilizzare il giovane. Le condizioni del ragazzo, però, sono apparse subito molto gravi. L'agente ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, che hanno subito diposto un intervento chirurgico in emergenza, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Il 22enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in nosocomio.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto operativo di Pavia insieme ai colleghi del comando di Vigevano. Tanti i passaggi ancora da chiarire.

In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda per risalire alle eventuali responsabilità.