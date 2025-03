Morto lo sciatore diciottenne caduto su una pista dello Zoncolan

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto, all’ospedale di Udine, Marco Degli Uomini, il diciottenne rimasto ferito sabato mattina sulla pista 2 dello Zoncolan. Le sue condizioni si sono aggravate con il trascorrere del tempo da ieri pomeriggio. A nulla è valso il trasferimento all’ospedale di Udine da quello di Tolmezzo.

L'incidente, poi rivelatosi fatale, è avvenuto prima della disputa di un SuperG. Esponente di uno sci club Marco era stato incaricato di fare da apripista. Sceso in pista per fare il riscaldamento, all’altezza di un salto ha perso il controllo degli sci, facendo un volo di una settantina di metri. La caduta rovinosa sulla neve si è interrotta contro una rete di protezione. Tanto che, per soccorrerlo, è stato necessario tagliare la rete.

Il ragazzo avrebbe riportato fratture multiple senza mai perdere conoscenza. Dettaglio, questo, che induceva all'ottimismo medici, familiari e amici. Purtroppo, però, dopo l'arrivo del ragazzo all'ospedale di Tolmezzo sono emerse pesanti complicazioni rendendo necessario un rapido trasferimento a Udine. Poco dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva il giovane è entrato in coma, perdendo la vita oggi.

La passione per lo sci e il pattinaggio

Marco era un grande sportivo. Amava molto lo sci e il pattinaggio. Con quest'ultimo sport, tra l'altro, si era distinto conquistando il titolo italiano di short track nella categoria junior.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità sportiva locale. Il presidente della Fisi del Friuli Venezia Giulia, Maurizio Dunnhofer, ha reso nota la sospensione delle attività del Comitato fino ai funerali del ragazzo.