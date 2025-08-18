Colpito da un fulmine mentre era in moto, muore turista 42enne in Salento

- In aggiornamento -

Aveva 42 anni Marco Zampilli, il turista residente a Roma e in vacanza in Salento deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre, intorno alle 12.30, percorreva con la sua moto, una Enduro Bmw, la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un forte temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Il fulmine, a quanto viene riferito, lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

Ancora grave il 15enne di Teramo

È stato, invece, trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma il ragazzo di 15 anni della provincia di Teramo che ieri pomeriggio, dopo essere stato colpito da una saetta, è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, all'ospedale dell'Aquila. L'adoloscente è stato sedato in rianimazione. A recuperarlo sono stati i tecnici del soccorso alpino e speleologico con un'ambulanza dell'elisoccorso Questa mattina un'altra eliambulanza si è alzata in volo, dall'ospedale San Salvatore, per il trasferimento del giovanissimo a Roma nell'ospedale specialistico.

Il precedente di pochi giorni fa

Le vicende delle ultime ore ricordano quella di pochi giorni fa, avvenuta a Ferragosto a Ferrandina, in provincia di Matera,

dove un fulmine ha provocato la caduta di un albero uccidendo sul colpo un ragazzo di 28 anni,, e ferendo i suoi tre amici che, come lui, si erano rifugiati in auto per sfuggire al temporale.