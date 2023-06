Mozzarella in carrozza alla marijuana: l'idea stupefacente di un'azienda veneta

Una versione alternativa della "mozzarella in carrozza", che promette già adesso di suscitare polemiche. Il motivo? Accanto al pane, all'uovo e ovviamente alla mozzarella, l'ingrediente in più sarà a quanto pare rappresentato dalla cannabis e dai suoi semi. Questo il prodotto che dovrebbe essere lanciato a breve sul mercato, stando perlomeno a quanto annunciato dall'azienda "Cibandum". A rendere pubblica l'idea del lancio della "mozzarella in carrozza alla cannabis" è stata l'impresa con sede a Mirano (una cittadina situata nell'area della città metropolitana di Venezia) che detiene a sua volta il marchio "Cocai - La mozzarella fritta", una realtà imprenditoriale specializzata proprio nella frittura delle mozzarelle. Se le origini della mozzarella in carrozza vengono solitamente fatte risalire alla Napoli dell'800, è anche vero che a Venezia e nelle zone limitrofe è diffusa da decenni una variante della medesima pietanza, che prevede di solito l'utilizzo del pane tagliato a fette triangolari e l'aggiunta di acciughe.

Ma la Cibandum ha deciso di andare oltre, utilizzando per la pastella una farina ricavata dalla cannabis e mettendo nel ripieno anche i semi di canapa. Il prodotto figura peraltro già nel menù presente nel sito internet di Cocai, fra i prodotti ad edizione limitata. " Pane da tramezzino pastellato con farina di Cannabis Sativa L., fritto e surgelato con ripieno di mozzarella e semi di Cannabis Sativa L. decorticati - si legge nella scheda tecnica della "Mozzarella in carrozza - Cannabis Sativa L.", come è stato ufficialmente ribattezzato il prodotto - come da dichiarazione del fornitore, gli ingredienti a base di Cannabis Sativa L. sono conformi al Decreto dello Stato Italiano 4 Novembre 2019 (che recepisce il Reg. CE 2283/2015 e Raccomandazione UE 2115/2016), in merito al contenuto massimo ammissibile per uso umano e alimentare dei principi attivi presenti nella materia prima".