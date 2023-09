Mucche uccise a colpi di freccia nella scuola: raid durante la notte a Roma

Si cercano a Roma i responsabili del raid avvenuto nell'Istituto tecnico agrario "Emilio Sereni", a Torre Angela, a seguito del quale due mucche, una delle quali addirittura macellata sul posto, sono state uccise a colpi di freccia.

Un atto inquietante, quello avvenuto nel parco della scuola, che comporta anche un danno economico decisamente rilevante, ha spiegato la preside Patrizia Marini. "Abbiamo trovato una vera mattanza, c'era sangue ovunque" , racconta il dirigente scolastico, "una mucca l'abbiamo trovata già macellata sul posto: hanno lasciato solo le interiora" . Il secondo bovino, trafitto da una freccia con la punta di acciaio penetrata in profondità nel polmone, è risultata fin da subito in condizioni gravissime e per questo è stata abbattuta.

"Noi siamo al confine di Tor Bella Monaca, facciamo tanti progetti di legalità, avviamo i ragazzi al lavoro" , prosegue la preside dell'Istituto tecnico agrario, "questi sono episodi gravissimi, la situazione è insostenibile" . L'episodio è stato segnalato sia alle forze dell'ordine che al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che il prossimo giovedì 21 settembre è atteso all'Emilio Sereni per l'inaugurazione dell'anno scolastico e di una nuova serra digitale a disposizione dell'istituto. Il ministro ha già rassicurato il dirigente scolastico, annunciando che "saranno attivate le procedure per mettere in sicurezza la scuola" : un intervento urgente, anche per il fatto che purtroppo la struttura non è dotata di un impianto di videosorveglianza.

"Sono entrati con le macchine da un cancello che dà su un terreno confinante" , spiega all'Ansa Patrizia Marini, "hanno inseguito le mucche, che sono allevate secondo metodi bio e vivono allo stato semibrado" . Il primo bovino è stato ucciso e macellato sul posto, prosegue la preside, "tanto che anche i carabinieri erano sbigottiti" . L'altra mucca, invece, "è stata trovata ancora in piedi, ma dal fianco destro le spuntava l’impennaggio giallo e rosso di una freccia penetrata per almeno 40 centimetri. Una vera crudeltà. Su richiesta della Asl dovremo abbatterla" . Pesante anche il danno economico per l'istituto tecnico agrario: la mucca macellata era un esemplare di razza marchigiana, l'altra una Limousine, del valore di 5mila euro.