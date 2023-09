"Muore lanciandosi ad alta quota". Tragedia in Alto Adige.

Tragico incidente in val Ridanna, provincia di Bolzano: una persona è morta dopo essersi lanciata con il parapendio, mentre l’altra è gravemente ferita.

I due erano decollati dalla Malga Prischer e stavano sorvolando la zona in tandem, quando improvvisamente qualcosa è andato storto: il parapendio si è improvvisamente spezzato e i due sono precipitati al suolo.

L’intervento dei soccorritori con gli elicotteri Aiut Alpen Dolomities e Pelikan 3 è stato immediato ma purtroppo per uno dei due paracadutisti non c’è stato niente da fare: la vittima, un tedesco di 70 anni, è morto durante il tragitto in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione. Il pilota del parapendio, un altoatesino di 59 anni, ha riportato delle ferite gravi e per ora è ricoverato all’ospedale di Bolzano. Non ci sono novità sul suo stato di salute.

La dinamica del caso non è ancora chiara, ma non è il primo incidente da parapendio che si verifica in Trentino-Alto Adige nell’arco di poche ore.

In val di Fassa, nella giornata di ieri, due appassionati di lancio col parapendio sono precipitati al suolo circa un quarto d’ora dopo il loro decollo. Subito si è attivato un elicottero di primo soccorso che ha tratto in salvo i due sportivi per trasportarli all’ospedale di Trento. Poche ore prima era stato soccorso, nella medesima zona, un uomo di 85 anni per poi essere trasportato a Trento per approfondimenti.

Quarantotto ore prima dall’ultimo incidente in val Ridanna, a Settequerce, vicino a Bolzano, un giovane originario della zona si è lanciato con tuta alare dalle rovine di Castel Greinfeinstein ed è precipitato a terra. A lanciare l’allarme è stato un testimone oculare dell’accaduto ma purtroppo i soccorritori sono giunti sul posto quando il ragazzo era già deceduto.