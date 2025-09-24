Musica, fumetti, gaming: quattro laboratori di creatività "urban" per i giovani

Creare e realizzare videogame originali, scoprire le tecniche grafiche per rendere unico un Manga o un fumetto, scoprire le basi e segreti della musica Rap e Trap più streammati oppure i segreti dei giochi di ruolo più coinvolgenti è possibile grazie a quattro laboratori unici e coinvolgenti, con cui i ragazzi dai 13 ai 25 anni potranno scoprire le tecniche alla base del processo artistico e creativo di alcune delle espressioni più popolari della Urban & Geek Culture.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, che celebra la cultura pop in tutte le sue forme e sfaccettature, e il Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili e Laboratori, si svolgerà dal 26 settembre al 7 novembre in quattro quartieri di Milano con i giovani che potranno mettersi in gioco a credere nella propria creatività e e voglia di esprimersi.

Gli incontri saranno: Fumetti, Comics, Manga Lab (dedicato all’arte del fumetto, dalla sceneggiatura al disegno), Urban Rap Trap Music Lab (per raccontare le tecniche di scrittura dei brani più dirompenti), Board Games & Role-Playing Lab (pensato per scoprire coinvolgenti giochi da tavolo e di ruolo), Videogame Lab (una “palestra” legata al processo creativo dei videogiochi).

Guidati da artisti e professionisti esperti, i ragazzi potranno partecipare gratuitamente agli appuntamenti - ciascuno di 2 ore - iscrivendosi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di visitare gratuitamente nel pomeriggio di venerdì 28 novembre Milan Games Week & Cartoomics, in programma a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre prossimi. Per candidarsi come partecipanti dei Lab basta seguire le istruzioni pubblicate sui canali social della manifestazione instagram.com/mgwcmx.

Fumetti, Comics, Manga Lab si svolgerà venerdì 26 settembre dalle 16 alle 18 in Darsena e accompagnerà i ragazzi in un viaggio nel mondo del disegno e della narrazione visiva. I partecipanti sperimenteranno tecniche base del disegno manga, scoprendo i segreti dello stile comics e manga e sperimentando tecniche base di disegno e sceneggiatura guidati da Pablo Cammello e Jazz Manciola, artisti del collettivo indipendente milanese Trincea Ibiza.

Urban Rap Trap Music Lab si terrà venerdì 10 ottobre dalle 16 alle 18 nel quartiere Gratosoglio allo Spazio Baroni85 e si propone come un laboratorio pratico-esperienziale per scoprire le basi della scrittura rap, dell’improvvisazione e della produzione musicale. Il laboratorio avrà come ospite Moko di Radio 105 e i partecipanti avranno modo di confrontarsi con lui sui temi della musica rap ma anche del mondo radiofonico.

Board Games & Role-Playing dà appuntamento venerdì 24 ottobre dalle 16 alle 18 alla Casa dei Giochi di Sant’Uguzzone (Viale Monza) e offre un’immersione nei giochi da tavolo e di ruolo per stimolare collaborazione, creatività e logica. Tema: i giochi di ruolo (role-playing). Ospiti: Daniele Rinoceronte, Benedetta il Cigno Nerd, Jessica Armanetti e la redazione di Niente da Dire. Il laboratorio è un workshop su come scrivere e realizzare un’avventura e poi giocarla insieme per far vedere come funziona.

Videogame Lab - Dall’idea al gioco è in programma venerdì 7 novembre dalle 16 alle18 nel quartiere di Corvetto, e accompagna i partecipanti alla scoperta del processo creativo e produttivo dietro a un videogioco: dallo storytelling al game design, dalla grafica alla programmazione.

Grazie a Nacon Studio Milan, offrirà un incontro di "orientamento" interattivo che racconta cosa vuol dire fare videogiochi ed è integrato con backstage e testimonianze dirette. I giovani potranno, così, dialogare direttamente con i professionisti del settore per scoprire come trasformare la passione per il gaming in una possibile carriera creativa.