Quindicenne accoltellato dopo una lite sui social per una ragazza

Ancora un grave fatto di sangue a Napoli. Nella serata di mercoledì un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in via Hugo Pratt a Scampia, periferia nord della città partenopea. L’autore del gesto, un giovane di 16 anni, si è costituito.

Gli agenti del locale commissariato della polizia sono intervenuti su disposizione della Centrale operativa, che aveva segnalato una persona ferita. Giunti sul posto, gli agenti hanno incontrato una donna che avrebbe raccontato di aver sentito le urla disperate del ferito, riverso a terra sanguinante, e di essere accorsa in strada per soccorrerlo.

Il minore è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cardarelli. I medici lo hanno operato per contenere le emorragie di sangue causate dalle coltellate, quattro o cinque, all’addome. Il giovane è in prognosi riservata. Gli uomini della Squadra mobile di Napoli, guidata da Alfredo Fabbrocini, sono al lavoro per ricostruire il movente dell'aggressione. Gli agenti non escludono che la violenza sia riconducibile ad una lite, forse per una ragazza contesa, iniziata sui social tra settembre e ottobre scorsi e che si è protratta nel tempo. Il 16enne si è costituito presso gli uffici della Questura ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato.

Secondo quanto riferisce ilmattino.it, l’autore del gesto era già stato coinvolto nella violenta rissa scoppiata lo scorso 15 maggio sugli scogli di Marechiaro. In quell’occasione rimasero feriti due giovani, un 16enne e un 17enne, accoltellati da un 15enne legato ad ambienti malavitosi.

I due minori erano stati soccorsi da alcuni ristoratori della zona che avevano sentito le grida dei presenti nella zona. I giovani, in gravi condizioni, erano stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il 16enne, ricoverato al Fatebenefratelli, presentava ferite addominali con eviscerazione all’ipocondrio destro e all’ombelico. Il suo amico, condotto all’ospedale San Paolo, aveva riportato lesione addominale con eviscerazione, ferite alla base dell’emitorace destro e sospetta lesione polmonare.