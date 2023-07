Napoli, in 3 su uno scooter in autostrada con un neonato: scattano sanzione e sequestro

Ascolta ora: "Napoli, in 3 su uno scooter in autostrada con un neonato: scattano sanzione e sequestro"

È arrivata la sanzione per il conducente che, lo scorso 16 luglio, guidava lo scooter con a bordo 3 persone, tra cui un bimbo molto piccolo e senza casco. I tre, madre, padre e figlio percorrevano l'autostrada A3 Napoli-Salerno, quando sono stati filmati da un’auto che transitava di fianco allo scooter; il video in poco tempo aveva fatto il giro del web suscitando l’indignazione di molti.

L’accaduto

“Questa gente va arrestata”, era questo il commento dell’autore al video che ritraeva i 3 a bordo dello scooter. Ad aggravare la situazione, il fatto che uno di loro fosse un neonato di pochi mesi, tenuto in braccio dalla madre. Una condizione pericolosa ed illegale dal momento che è assolutamente vietato dalla legge trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote. Il video era subito stato girato – e poi condiviso su Facebook –anche dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato dalla seguente didascalia: “Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno". Sin da subito, sotto al post si sono scatenati tantissimi utenti che hanno sottolineato quanto una situazione del genere fosse inaccettabile e quanto si dovesse provvedere immediatamente a delle sanzioni, oltre che all’incremento di controlli, apparentemente inesistenti. "Ma non esiste nessun tipo di controllo nemmeno in autostrada? Telecamere? La Napoli Salerno è quasi una tangenziale per tutti i comuni che collega”, qualcuno aveva scritto; e ancora, qualcun altro affermava: “Ritiro patente a vita”.

La sanzione

Adesso, a distanza di poco più di dieci giorni, è arrivata la sanzione. A ricostruire la vicenda, sono stati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Angri (Salerno), i quali hanno identificato la targa del motociclo e il relativo proprietario, che è risultato essere anche il conducente ripreso nel filmato. È stato, dunque, accertato che a bordo del motociclo vi fossero anche la moglie e il loro figlio di poco più di un anno d'età. Così, a seguito delle dovute verifiche, il conducente è stato sanzionato per il trasporto di persone superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di cinque anni e, naturalmente, anche per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo; il tutto per una sanzione pecuniaria per un valore pari all’incirca a 400 euro. Nel frattempo, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per sessanta giorni e il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al tribunale per i minorenni.