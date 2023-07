Napoli, in 3 su uno scooter in autostrada con un neonato: il video choc

“Questa gente va arrestata”. È questo il commento (probabilmente dell’autore) al video che in queste ore sta diventando virale sui social e che mostra 3 persone in autostrada a bordo di uno scooter; come se non bastasse, però, uno di loro è un neonato di pochi mesi.

Il video diventato virale

Il video che sta circolando sul web mostra una giovane coppia di genitori in motorino con a bordo il figlio piccolino tenuto in braccio dalla madre. Una situazione che non è soltanto illegale – dal momento che è assolutamente vietato dalla legge trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote - ma anche estremamente pericolosa e che, senza ombra di dubbio, ha scatenato l’indignazione di moltissimi utenti. Il filmato è stato girato sull’autostrada Napoli-Salerno direttamente da un’auto che transitava a fianco allo scooter.

La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli

Il video è stato anche girato e poi condiviso su Facebook dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli, con la seguente didascalia: “Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno". Naturalmente, sotto al post si sono scatenati tantissimi utenti che non hanno nascosto la loro indignazione per l’accaduto condannando l’incoscienza dei genitori, oltre che la mancanza di controlli: “Ma non esiste nessun tipo di controllo nemmeno in autostrada? Telecamere? La Napoli Salerno è quasi una tangenziale per tutti i comuni che collega”, qualcuno scrive; e ancora, qualcun altro afferma: “Ritiro patente a vita”. Tuttavia, il messaggio che unisce tutti è il seguente: “Arrestateli”.

Un precedente

Purtroppo si tratta di una scena che per la città partenopea non è una novità. Era già accaduto lo scorso agosto, quando su uno scooter erano stati beccati non in 3, ma addirittura in 4: un uomo, la moglie e due bambini senza casco. Anche in quel caso, a scovarli sul lungomare di Mergellina era stato Francesco Emilio Borrelli, allora consigliere regionale di Europa Verde, che si trovava lì proprio per documentare questa terribile abitudine, diventata sempre di più uno stereotipo. All’epoca, l’uomo a bordo del motorino aveva insultato pesantemente Borrelli che poi ha presentato denuncia. "ll signore è passato davanti a me, mentre stavo denunciando il delirio di incivili e i tanti genitori che circolano in 3 o 4 con bambini e neonati senza casco e lui invece di vergognarsi, dato che trasportava oltre alla moglie anche due bambini piccolissimi senza casco, mi ha la lanciato un insulto proprio davanti ai suoi figli vantandosi anche di andare in 4 in scooter. Abbiamo denunciato questi due genitori incoscienti e sconsiderati”, aveva scritto sui social. Poi, ha concluso ammettendo che “Il problema, però, non può essere risolto così” ed è per questo, poi ha proseguito che: “Questo tipo di genitori andrebbe sempre denunciato perché mette a rischio la vita dei figli”.