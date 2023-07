Napoli, arrestato per stalking 2 volte in 10 giorni

Ascolta ora: "Napoli, arrestato per stalking 2 volte in 10 giorni"

Arrestato 10 giorni fa per stalking contro la sua ex moglie è finito di nuovo in manette. La sconcertante storia si è svolta a Secondigliano, popoloso quartiere della periferia nord di Napoli.

Lo scorso 15 luglio i carabinieri della locale stazione arrestarono un 52enne del posto. L’uomo non ne voleva sapere di chiudere per sempre la relazione con la donna che aveva sposato. E così, pensando di riuscire a convincerla a tornare sui suoi passi, decise di appostarsi all’esterno del salone di parrucchiere per aspettare che uscisse l’ex consorte. L’obiettivo era quello di chiederle un chiarimento. Forse l’ennesimo. Le cose, però, non sono andate come si aspettava il 52enne. La donna, infatti, si era rifiutata di parlare con l’ex e si era rifugiata in auto. Lui, per nulla contento della reazione, in uno scatto di rabbia aveva frantumato con un pugno il lunotto posteriore della vettura della ex.

L’arresto era avvenuto poco più tardi. Incredibilmente in caserma mentre i militari ascoltavano la donna che si era rifugiata nei loro uffici. L’uomo aveva seguito la sua ex anche lì. Il 52enne era, così, finito agli arresti domiciliari. Doveva rimanere in casa. E invece questa mattina, intorno alle 10.15, l’uomo è stato di nuovo arrestato dagli stessi carabinieri in quanto stava passeggiando, senza alcun valido motivo e senza alcuna autorizzazione, in via Dante, nel centro storico di Secondigliano. A quel punto i militari dell’Arma hanno fermato il 52enne e lo hanno arrestato per evasione. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio

Lo stalking è un comportamento persecutorio ed ossessivo tenuto da un soggetto verso un’altra persona. Tale comportamento può avvenire attraverso diverse e ripetute azioni, non gradite dalla vittima, che possono includere tra le altre cose, telefonate, messaggi sul telefono, appostamenti e minacce.

In Italia esiste una legge che tutela le vittime di stalking e punisce gli autori di atti persecutori. È la n.38 dell'aprile 2009, derivata dalla conversione del Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Su questa base è stato istituito il reato di stalking, con l'inserimento dell'art. 612-bis nel Codice Penale (CP).

In base ai risultati dell’indagine contenuta nel Rapporto Italia 2022, l’Eurispes ha rilevato che il 7,4% degli italiani dai 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking. Il 6,9% non ha saputo fornire una risposta o ha preferito non esprimersi.