A Napoli arriva la portaerei nucleare H.W. Bush, ecco perché

Nelle acque del golfo di Napoli arriva la portaerei nucleare statunitense George H.W. Bush, con a bordo l'equipaggio del Carrier Strike Group 10. L'imponente nave è giunta nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre, per una sosta programmata.

La portaerei Bush

La George H.W. Bush, portaerei a propulsione nucleare della US Navy, è la più recente della classe Nimitz, la medesima di appartenenza anche della Harry Truman, che aveva sostato nelle acque davanti a Napoli lo scorso mese di maggio. Spinta da due reattori nucleari A4W Westinghouse, può portare a bordo fino a 90 aerei ad ala fissa o rotante.

La sosta programmata

Sarà un'occasione per sottolineare l'importanza della collaborazione tra Usa e Italia, aspetto peraltro ribadito dal capitano Dave Pollard, ufficiale comandante della George H.W. Bush, il quale ha già annunciato che i suoi uomini potranno godere di un breve congedo per visitare le meraviglie del capoluogo campano. "Sono felice di essere di nuovo in Italia e di poter condividere l'esperienza con i quasi 5mila marinai a bordo della nave, molti dei quali non erano mai stati qui prima d'ora" , ha dichiarato il capitano, come riportato da AdnKronos. "Non solo abbiamo nella Marina Militare italiana un alleato cruciale, ma abbiamo sempre trovato nel popolo italiano un partner e amico straordinario. Sono stato qui l'ultima volta in veste di ufficiale come comandante della nave USS Mount Whitney. Sono sicuro" , ha concluso, "che l'equipaggio rappresenterà al meglio le proprie famiglie, città, stati e tutto il Paese con grande professionalità e dignità".

La collaborazione

Il Carrier Strike Group 10 della portaerei, che ha di recente concluso un addestramento speciale con la nave italiana Caio Duilio, aveva peraltro operato a fianco della Nave carabiniere e del Carrier strike group Cavour della Marina militare italiana in operazioni multinavali trilaterali e quindi anche navigato attraverso lo stretto di Messina con la Nave carabiniere e la Andrea Doria.

"Il nostro Strike Group sta operando con i nostri partner e alleati durante il dispiegamento per mantenere sicurezza e stabilità nel quadro europeo delle operazioni" , ha infatti spiegato il contrammiraglio Dennis Velez, comandante peraltro del Csg 10. "A partire dai primi giorni di training come Strike Group fino ad oggi, abbiamo rafforzato la collaborazione e l'intesa con i nostri alleati della Marina Militare italiana attraverso addestramenti e operazioni congiunte. Sono entusiasta" , ha aggiunto il comandante, "di lavorare al fianco degli italiani per consolidare la nostra partnership. Sono inoltre grato di avere l'opportunità di visitare Napoli questa settimana e so che il mio equipaggio attende con ansia di conoscere i cittadini napoletani e vivere in prima persona la storia e la cultura dell'Italia".

Il messaggio del sindaco