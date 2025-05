Napoli, auto rubata per festeggiare lo scudetto. Geolier ricompra la vettura alla donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella notte di festeggiamenti per il quarto scudetto conseguito dal Napoli, non sono purtroppo mancati episodi di criminalità; a quanto pare diverse auto sarebbero state sottratte illecitamente ai legittimi proprietari per essere verniciate e poi utilizzate nei cortei dei tifosi. A farne le spese sono stati i cittadini che si sono visti privati del loro mezzo.

In tanti si sono rivolti al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea quando si tratta di tutelare la città e prendere le parti di chi subisce comportamenti disonesti. Nello specifico, il deputato mostra un messaggio arrivato dalla zona di San Giovanni a Teduccio, dove una donna è stata derubata della propria automobile, finita a far parte del corteo. Stando a quanto si legge nel messaggio, la vettura era stata rubata addirittura la notte prima per essere verniciata d'azzurro e preparata per i cortei.

"Hanno rubato decine di auto, tra cui quella di mia madre, le hanno tagliate a metá, verniciate e fatte circolare per animare i caroselli nelle strade cittadine ", denuncia un cittadino. "La beffa per noi è che l'auto di mia madre è stata anche riportata dove l'avevano presa ma ormai è inutilizzabile, e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento … questa non è goliardia, questo non è vandalismo, questa è criminalità".

Borrelli ha immediatamente pubblicato il messaggio del cittadino, correlato di foto e di video. " Purtroppo non tutti i napoletani hanno potuto festeggiare lo scudetto come immaginavano. In tanti si sono dovuti recare nelle caserme e nei commissariati per denunciare i furti di auto e scooter che poi sono stati utilizzati dai criminali di turno per dare vita a spettacoli che nulla hanno a che vedere con la festa girando a tutta velocità per le strade cittadine con a bordo decine di persone, dando vita a scontri in mezzo alle strade affollate di tifosi ", è stato il commento amaro del politico. "I mezzi, in molti casi, sono rimasti abbandonati in strada e anche qui i costi di rimozione graveranno sulla collettività. Insieme al conduttore radiofonico de La Radiazza, Gianni Simioli, abbiamo deciso di ospitare in radio tutti coloro che hanno subìto questa violenza per lanciare una gara di solidarietà a sostegno di coloro che non possono consentirsi di acquistare un nuovo mezzo di locomozione ", ha concluso.

Per fortuna, in mezzo a tanta amarezza, c'è stato anche chi ha voluto fare un bel gesto. Venuto a conoscenza dell'accaduto, Geolier, rapper napoletano, ha deciso di intervenire, acquistando una nuova auto per la signora.

"Il figlio della donna alla quale hanno rubato e devastato l'auto a San Giovanni a Teduccio per utilizzarla nei caroselli della festa scudetto, mi ha contattato confermando che Geolier, venuto a conoscenza dell'accaduto, si è impegnato ad aiutarla. Lo trovo davvero un bel gesto di amore per i propri concittadini"

, ha infatti fatto sapere Borrelli.