L'auto contromano e l'inseguimento per 10 chilometri. Paura sulla superstrada a Napoli

Quello che all'inizio poteva sembrare un grave errore di distrazione si è trasformato in un vero e proprio inseguimento. Pericoloso, certo, ma la professionalità dei carabinieri ha evitato che la situazione sfuggisse di mano: hanno operato con dovere e hanno assicurato alla giustizia l'uomo che per circa 10 chilometri ha sfrecciato in contromano. Non si tratta di immagini di fantascienza o estrapolate da una sessione online di Gta V, ma è quanto realmente accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, a Napoli. Insomma, tutto vero.

Verso l'1 di notte la centrale operativa ha ricevuto una nota dai carabinieri della stazione di Varcaturo. Nel mirino è finito un uomo a bordo di una Fiat Panda mentre si trovava nell'area di servizio lungo la SS7 Quater, poco dopo l'uscita di Licola. Il suo comportamento non ha lasciato spazio a libere interpretazioni: quando ha visto i militari, ha ingranato la marcia ed è partito imboccando contromano la superstrada.

A quel punto i carabinieri non ci hanno pensato due volte ed è partito l'inseguimento ad alta velocità per circa 10 chilometri. L'uomo ha provato in tutti i modi a fuggire e, non contento, ha anche tentato di far uscire fuori strada l'auto degli uomini in divisa. La centrale operativa ha lanciato la richiesta di supporto e ha messo in allerta anche le altre pattuglie che si trovavano in zona. Improvvisamente la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano ha visto sfrecciare le due macchine nel buio della notte, ha effettuato un'inversione e ha partecipato all'inseguimento.

A via Lago Patria, grazie a una manovra repentina, i carabinieri sono riusciti a far accostare l'autista che stava guidando la Fiat Panda. Si tratta di un ragazzo di 28 anni di Casal di Principe che, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato. Il giovane poco prima di essere fermato aveva lanciato un involucro che all'interno aveva una dose di cocaina; poi è stato trasferito all'ospedale di Pozzuoli ed è risultato positivo alla cocaina. E ora deve fare i conti anche con una denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.

Il video ha immortalato gli ultimi momenti dell'inseguimento, ed è utile anche per capire lo stato d'animo di chi guida la gazzella per non far scappare chi vuole sottrarsi alla legge.

L'arresto perpuò sembrare normale e all'ordine del giorno per chi, come carabinieri e poliziotti, lavora per strada ogni giorno e pattuglia le strade delle città con i lampeggianti accesi di notte. Ma ancora una volta tutto ciò dimostra l'importanza delle forze dell'ordine e della loro professionalità.