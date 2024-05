Napoli, incidente nel cantiere della metro di Capodichino: un morto e due feriti

Non c'è pace per Napoli, già alle prese con le scosse di terremoto che in queste ore stanno destando tanta preoccupazione per la zona dei Campi Flegrei: è arrivata oggi la notizia di una tragedia avvenuta nel cantiere della metropolitana di Capodichino, in viale Ruffo di Calabria. Un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un giovane operaio e il ferimento di due suoi colleghi. Questo, almeno sino ad ora, il bilancio.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora dai quotidiani della zona, l'episodio si è verificato intorno alle ore 15.00 di oggi, mercoledì 22 maggio. Gli operai si trovavano al lavoro presso il cantiere della metro di Capodichino, in viale Ruffo di Calabria, quando è avvenuta la tragedia. Inizialmente si è parlato di un cedimento del terreno, ma a quanto pare si sarebbe trattato del deragliamento di una carrozza per il trasporto materiali. Il mezzo avrebbe improvvisamente perso il controllo, provocando un morto e due feriti. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il più giovane del gruppo, un ragazzo di 20 anni, che si trovava alla guida del trenino. Quando il mezzo è andato a schiantarsi, l'impatto è stato fatale per l'operaio. Quanto ai due colleghi che si trovavano a bordo, entrambi sono rimasti feriti. A reggiungere il Cardarelli in codice rosso e in stato di incoscienza è stato un uomo di 54 anni, con un serio trauma cranico. L'altro, un 59enna, ha invece riportato una grave contusione a una gamba. La prognosi di entrambi è riservata.

Un quarto operaio, che si trovava a piedi ed ha assistito alla scena, ha riportato delle contusioni, ma è stato in grado di chiamare i soccorsi.

Le indagini

Sul caso indagano già le autorità locali, intenzionate a comprendere che cosa sia accaduto. I vigili del fuoco escludono l'ipotesi di un'esplosione anche se, inizialmente, qualcuno aveva riferito di aver udito un fragore prima dell'incidente.

Si sta cercando di capire se l'incidente sia stato provocato da un problema tecnico, o da un errore umano.