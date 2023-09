Napoli, la folle corsa del Suv in retromarcia sulla Tangenziale

Se fosse un fermo immagine si direbbe che quel Suv che sta percorrendo la Tangenziale di Napoli in pieno giorno si trovi contromano. Un’azione, questa, decisamente sconcertante e pericolosa. Ma guardando il video per intero ci si trova davanti a una sorpresa. Il veicolo sta percorrendo la strada in retromarcia. Il guidatore non rallenta neanche quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo così a repentaglio l'incolumità di chi è a bordo della vettura e degli altri automobilisti che in quel momento si trovavano in quell’area della Tangenziale.

Una storia allucinante ripresa dal passeggero a bordo di una moto e subito dopo dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che sui suoi canali social ha deciso di pubblicare il video accompagnandolo con un messaggio molto duro: "… Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto sarebbe avvenuto. Si tratterebbe di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol…".

In poco tempo si sarebbe riusciti a risalire all’identità del conducente e degli altri passeggeri. Come annuncia lo stesso parlamentare in un altro messaggio sempre via social, quando i "membri della squadra d’emergenza di Tangenziale Spa si sono avvicinati all’auto ed hanno individuato all’interno tre persone, tutte di nazionalità rumena, gli occupanti sembravano poco lucidi". Gli stessi, aggiunge ancora Borrelli, si sarebbero giustificati spiegando che "avevano quasi finito il carburante e volevano raggiungere la stazione di servizio più vicina alle loro spalle" . Da qui la decisione, fa sapere il deputato di procedere in retromarcia sulla Tangenziale.