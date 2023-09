Napoli, litiga con la vicina di casa e le dà fuoco: arrestato 53enne di Quarto

Una banale lite condominiale si è trasformata in un incubo per una donna di 48 anni residente in via De Gasperi a Quarto, in provincia di Napoli. Francesco Riccio, un 53enne con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, aggravato per futili motivi. L’uomo avrebbe prima cosparso di benzina la donna, una vicina di casa, e la sua auto e poi appiccato il fuoco con un accendino. L’alterco sarebbe stato provocato da un lenzuolo. Ci sarebbe questo particolare, secondo i primi accertamenti dei militari, dietro il diverbio. Il lenzuolo steso ad asciugare, secondo il 53enne, avrebbe ostruito l'ingresso al suo box: da qui la sua reazione violenta.

L’aggressione

La 48enne, immediatamente soccorsa, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Su gran parte del suo corpo ci sono ustioni gravi, ma i medici, per adesso, non hanno fornito notizie sulle condizioni di salute della vittima della brutale aggressione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere l'incendio dell'automobile e di una vettura parcheggiata accanto. Riccio, intanto, è nella caserma dei carabinieri dove è sotto interrogatorio.

Gli inquirenti ascoltano i testimoni

Un nuovo episodio di violenza nei confronti di una donna, questa volta per motivi che non dovrebbero essere legati a questioni sentimentali. Gli inquirenti sono quasi certi si tratti di un litigio riguardante questioni condominiali. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti di via De Gasperi per cercare di ricostruire in maniera precisa cosa è successo nel centro dell’hinterland napoletano e sono alla ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver registrato il gesto di Francesco Riccio nei confronti della vicina di casa.