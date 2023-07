Napoli, ritrova la chitarra rubata 10 anni fa: era su un sito di aste

Una storia durata ben 10 anni che comincia nell'ormai lontano 2013, quando a un musicista di Napoli viene rubata una Antonio Marin Montero, una chitarra di altissimo valore. Quella stessa chitarra è stata ritrovata in questi giorni: era in vendita su un sito di aste. Il caso è passato alle forze dell'ordine.

Il furto e la lunga attesa

Era il lontano 2013 quando a un musicista di 49 anni, residente a Quarto (Napoli), viene portata via la sua Antonio Marin Montero, una chitarra classica costruita in abete e palissandro, dal valore attuale di circa 5mila euro. Un pezzo speciale, prodotto nel 1944. I ladri che si introdussero all'interno dell'appartamento del musicista non portarono via solo la Marin Montero, ma anche altri strumenti.

Quella chitarra, tuttavia, aveva un valore inestimabile per il 49enne, che per questi lunghi 10 anni non si è mai dato per vinto, continuando a cercarla. E dove cercare un simile gioiello se non nei principali siti di vendita e scambio? Aste, mercati online, portali specializzati nella vendita di strumenti musicali. Per tutto questo tempo il musicista ha continuato a scandagliare le pagine della rete nella speranza di riavere la sua amata chitarra. Poi, inaspettatamente, la svolta.

Il sito di aste

La Antonio Marin Montero è stata messa in vendita su un sito di aste. Secondo il musicista si trattava proprio della sua chitarra rubata, e per questa ragione non ha esitato a contattare le autorità locali, per denunciare l'accaduto.

Ad occuparsi del caso sono stati i carabinieri della Tenenza di Quarto, che hanno provveduto ad avviare immediatamente le indagini. I militari hanno effettuato accurati controlli sul sito internet dove si stava svolgendo l'asta, poi si sono occupati di risalire al luogo di vendita dello strumento e a rintracciare l'inserzionista. Quest'ultimo è risutato totalmente estraeno ai fatti. Non aveva alcuna idea che la Antonio Marin Montero in suo possesso, la chitarra classica che intendeva vendere, fosso giunta a lui dopo un furto. Impossibile immaginare quale possa essere stato "il viaggio" dello strumento dopo essere stato prelevato dalla casa del musicista, nel lontano 2013.

Chiaramente sono stati svolti dei controlli sulla Marin Montero per verificare che si trattasse proprio della chitarra del musicista napoletano. Fondamentale il confronto dei numeri di serie, che hanno dimostrato senza alcun dubbio che si trattava proprio dello strumento rubato.

Dopo 10 anni, la Antonio Marin Montero è tornata dal suo legittimo proprietario, mentre l'inserzionista inconsapevole ha ricevuto una denuncia per ricettazione.