Napoli, scatta una maxi rissa con mazze da baseball per un'auto parcheggiata male

Un’auto parcheggiata male. Sarebbe stato questo ad aver scatenato una maxi rissa in strada a Mugnano, in provincia di Napoli, dove otto persone si sono affrontate a colpi di mazze da baseball sconvolgendo tutti i testimoni e i residenti che hanno assistito alla scena.

Il fatto alle dieci di sera

Tutto sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri (più precisamente intorno alle 22), 1° agosto, in un condominio di via Raffaele Viviani, all’altezza del civico 21 del Comune alle porte del capoluogo campano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa con persone armate, quando si sono trovati dinanzi a due gruppi di quatto persone ciascuno - appartenenti dunque a due famiglie diverse – che si stavano fronteggiando tra urla, offese e, come se non bastasse, colpi di mazza da baseball. Gli 8 protagonisti della vicenda sono stati immediatamente bloccati, identificati, e naturalmente denunciati; hanno un’età compresa tra i 29 e i 60 anni e abitano tutti nei paraggi del luogo in cui è avvenuta la rissa.

Ecco com'è scoppiata la rissa

A riportare danni evidenti è stato soltanto uno di loro, un 56enne che è finito in ospedale per avere riportato lesioni alla testa dopo essere stato colpito. Al momento il 56enne sarebbe stato soltanto medicato e, pertanto, parrebbe nulla di grave, ma dovrà comunque essere sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici. Una volta riportata la situazione alla normalità, le forze dell’ordine hanno cercato di fare luce su quanto accaduto e di ricostruire i motivi che avrebbero portato allo scontro tra le due famiglie. Inutile dire, che sicuramente saranno rimasti increduli una volta venuti a sapere che a scatenare la maxi rissa era stato un parcheggio sbagliato all’interno del condominio di via Raffaele Viviani. Probabilmente, l’episodio potrebbe essere stato soltanto una scintilla che ha riacceso vecchi rancori tra i protagonisti di questa vicenda. Tuttavia, la versione che hanno fornito i diretti interessati rimane al vaglio degli investigatori così da potere effettuare ulteriori approfondimenti, oltre che eventuali riscontri. Nel frattempo, sul posto sono state rinvenute e sequestrate tre mazze da baseball.