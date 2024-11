Napoli, sparatoria nella notte: 18enne in fin di vita

Ascolta ora 00:00 00:00

- In aggiornamento -

Ancora una sparatoria nella notte a Napoli, con il 18enne A. C., incensurato, ricoverato in fin di vita in ospedale. Intorno alle 5, alcuni agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, dove era stato appena accompagnato un giovanissimo ferito da colpi d'arma da fuoco alla testa. Il 18enne napoletano è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione. Momenti di tensione al pronto soccorso quando sono giunti i familiari e gli amici della vittima della sparatoria.

Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che il giovane, poco prima, era rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta al centro storico di Napoli, zona Tribunali. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della squadra mobile di Napoli che indaga sull'episodio.