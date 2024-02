Napoli, terrore al Vomero: voragine inghiotte due auto

Tragedia sfiorata a Napoli questa mattina, 21 febbraio, poco prima dell’alba. Intorno alle 5, nel quartiere collinare del Vomero, una grossa voragine si è aperta improvvisamente nel manto stradale nel tratto di via Morghen 63, ad angolo con via Bonito.

Nella enorme buca che si è formata sono stati inghiottiti un albero e due vetture che stavano transitando in quel momento lungo la via. Due le persone a bordo delle auto. Entrambe, per fortuna, sono state tratte subito in salvo: secondo quanto si apprende non hanno riportato gravi conseguenze nella caduta.

Dalle prime verifiche effettuate pare che a collassare sia stata la fogna. Risulta, inoltre, spezzata la condotta idrica di carico. Questa è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire. Ciò, ovviamente, ha causato l'interruzione della fornitura di acqua.

#Napoli, voragine in strada al Vomero: salvate dai #vigilidelfuoco 2 persone rimaste bloccate nella propria autovettura per il cedimento del manto stradale, evacuate alcune famiglie residenti in un palazzo vicino. Dalle 5 del mattino squadre al lavoro [#21febbraio 8:00] pic.twitter.com/vmhTWFBVqo — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 21, 2024

Per motivi di sicurezza è stato sgomberato uno stabile con 20 famiglie in via Morghen vicino al punto dove si è formata l’enorme voragine. Altre conseguenze si sono verificate anche in via Kerbaker, a valle rispetto al luogo del crollo. Qui, infatti, si sta ancora registrando una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei. Alcuni appartamenti della zona si sarebbero allagati. Disagi anche in via Solimena, dove solo qualche giorno fa si era registrato il cedimento di una conduttura idrica. Anche in questa via è presente una copiosa fuoriuscita di acqua.

Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, sono giunti prontamente gli agenti della Polizia locale, i soccorritori del 118 e le squadre di Abc, l'azienda speciale del Comune che cura la distribuzione idrica nella città di Napoli.

La complessa situazione sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla circolazione veicolare. Via Morghen è stata chiusa all'altezza di via Bonito. Le auto che sono dirette a San Martino devono svoltare per via Morghen-Cimarosa-Michetti. A loro volta, le vetture che provengono da San Martino devono scendere per via Michetti-Cimarosa-Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa sono a doppio senso di marcia.

A seguito dell'interruzione della fornitura idrica sono state chiuse tre scuole della zona: il Liceo Sannazaro, la Scuola Media Viale Delle Acacie e la Scuola Primaria Caccavello. La notizia è stata diffusa in una nota del Comune. Inoltre, come comunicato dalla Presidente Clementina Cozzolino, rimarrà chiusa fino al ripristino della fornitura idrica la sede della Municipalità di Via Morghen.