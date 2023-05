Napoli, vigile preso a sprangate da clochard africano: rischia il linciaggio della folla

È accaduto tutto in pochi secondi. Un agente della polizia locale di Napoli di 63 anni, in servizio al Duomo, proprio davanti all’ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, ha chiesto a un senzatetto di origini africane di spostarsi per non dar fastidio ai tanti turisti che affollano l’importante presidio culturale, ma per tutta risposta è stato aggredito. Il clochard ha colpito il vigile urbano alla testa e a un occhio con un tondino di ferro, di quelli che di solito si trovano dentro i pilastri, provocandogli profonde ferite.

Gli spari

L’agente, ancora intontito per la botta ricevuta, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco per difendersi, almeno sette secondo la prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla polizia, ferendo il senzatetto a una gamba. Per le lesioni riportate, il vigile è stato trasportato all'Ospedale del Mare dove si attende l'esito della Tac, mentre il clochard è stato soccorso al Vecchio Pellegrini; per il momento non sembra essere in pericolo di vita. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Napoli.

Il tentativo di linciaggio

Mentre venivano effettuate le operazioni di soccorso delle due persone ferite, gli animi in via Duomo si sono agitati. I poliziotti sono dovuti intervenire in maniera energica per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni del clochard straniero. Qualcuno tra la folla ha cercato di colpirlo con calci mentre alcune donne hanno applaudito all'intervento delle forze dell’ordine.

Il Duomo meta dei senzatetto

Lo spazio esterno al Duomo, già da tempo, viene utilizzato da numerose persone senza fissa dimora come dormitorio. In particolare, i clochard si piazzano con coperte e cartoni sotto i portici del monumento offrendo uno spettacolo poco edificante per i turisti che provengono da ogni parte del mondo. A volte capita che alcuni senzatetto infastidiscano i visitatori chiedendo loro l’elemosina o qualcosa da mangiare. Nonostante le continue segnalazioni alle istituzioni e alle forze dell’ordine il fenomeno non accenna a diminuire, anzi, nell’ultimo periodo il numero dei clochard in via Duomo è anche aumentato.